banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Eskişehir’de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

Eskişehir’de Elon Musk’a ait Starlink uyduları gökyüzünde ışıklı zincir şeklinde görüldü. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlar gördüğü ışığı gizemli olarak değerlendirirken o anlar kameraya yansıdı.

Bilim ve Teknoloji 23.07.2022, 23:29
Eskişehir’de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

Eskişehir’de Elon Musk’a ait Starlink uyduları gökyüzünde ışıklı zincir şeklinde görüldü. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlar gördüğü ışığı gizemli olarak değerlendirirken o anlar kameraya yansıdı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nde gökyüzünde beliren ışık vatandaşlar tarafından merakla karşılandı. Elon Musk’a ait Starlink uydularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan vatandaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı.

Yorumlar (0)
28°
açık