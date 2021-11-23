ESET’ten eğitim ve araştırma sektörüne destek  

ESET, küresel tehditlere karşı eğitim ve araştırma sektörüne daha iyi güvenlik sunmak amacıyla bir araya gelen bağımsız güvenlik uzmanlarından oluşan yeni kuruluş Security Assistance For Education & Research (Eğitim ve Araştırma için Güvenlik Desteği) Güven Grubu’nun kurucu üyesi, Kıdemli Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmacısı Marc-Étienne Léveillé’i destekliyor. SAFER, dünya genelinde akademik çalışma, eğitim ve araştırma sektöründeki siber tehditlerle mücadele etmeye odaklanan yeni bir kuruluş. SAFER, ESET dahil olmak üzere ilgili kuruluşlar tarafından desteklenen güvenlik uzmanları tarafından kuruldu. Saldırıya uğrayan eğitim ve araştırma kuruluşlarının gerçek anlamda küresel olay yanıt becerilerini artırmayı hedefliyor.

Üye odaklı bir kuruluş olan SAFER, başvuruları kabul etmek yerine eğitim ve araştırma sektörünün güvenliğini sağlamak üzere aktif olarak çalışan adayları görevlendiriyor. Tüm üyeler eğitim ve araştırma sektörünün güvenliği için anlamlı katkılarda bulunduğundan tanınmış ve güvenilir isimlerden oluşuyor. ESET’in kötü amaçlı yazılım araştırma ekibinin desteklediği Marc-Étienne Léveillé, Windigo ve Kobalos ile ilgili kapsamlı araştırmasında eğitim ve araştırma sektörüyle işbirliği içinde çalıştı. Kobalos, özellikle akademik ve bilimsel araştırmalar yürüten kuruluşlardaki süper bilgisayarları hedef alan bir Linux arka kapısıydı. ESET’in Kobalos ile ilgili yürüttüğü araştırma, SAFER’ı destekleyen kuruluşlardan biri olan CERN ile işbirliği halinde yapıldı. SAFER grubunun çalışmalarını destekleyen diğer kuruluşlar arasında LBNL, DFN-CERT , ESnet, STFC ve WLCG bulunuyor.

ESET eğitime ve toplumun gelişimine destek oluyor

ESET, uzun yıllardır eğitim, akademik çalışma ve araştırma alanlarını destekliyor. Topluma yarar sağlaması amacıyla eğitim, araştırma ve bilimsel gelişmeyi desteklemek üzere kurulan ESET Foundation bunun bir göstergesi konumunda. Diğer etkinliklerin yanı sıra ESET Foundation, her yıl düzenlenen ESET Bilim Ödülü ile Slovakya’daki bilim insanlarının başarılarını ödüllendiriyor. Çocuklar başta olmak üzere toplumun gelişimine ve eğitime katkıda bulunmak ESET Foundation’ın temel önceliği içerisinde yer alıyor. ESET’in teknoloji odaklı çalışanlarının akademik alanlarda ders verdiği ve araştırmalar yürüttüğü Bratislava’daki Slovak Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği, ESET’in akademik çalışmalara olan desteğinin açık bir göstergesi. Ayrıca ESET, tehditlerle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla kendi siber güvenlik araştırmalarını WeLiveSecurity web sitesinde yayınlıyor.