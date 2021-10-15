ESET, çözüm ortaklarıyla Antalya‘da buluştu

ESET, Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla 10-14 Ekim tarihleri arasında Antalya‘da Club Med Palmiye Otel’inde buluştu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon olmak üzere Türkiye çapındaki önemli merkezlerden 400 kişilik katılımla gerçekleşen 2021 Antalya Buluşması, pandemi koşulları göz önüne alınarak açık havada düzenlendi. Etkinlik, bu zamana dek yapılan buluşmalar kapsamındaki en geniş katılımlı toplantılardan biri oldu. ESET Türkiye yönetim kadrosu ve ESET’in İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon ofis çalışanları da etkinlikte hazır bulundu.

Yeni uygulamalar tanıtıldı, güncel siber riskler paylaşıldı

ESET çözüm ortakları yeni gelişmeler ve ürünlerle ilgili bilgilendirildi. Pandemi döneminde gelişen ve değişen siber saldırı yöntemleri değerlendirildi; kurumsal yapılara yönelik en çok gerçekleştirilen saldırılar hakkında sunumlar yapıldı. Beş başlık altında kaba kuvvet saldırıları, kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırıları, kritik güvenlik açıkları, fidye yazılımları ve tedarik zinciri saldırıları ile ilgili Türkiye’de ve dünyada yaşanan vakalara ilişkin örnekler paylaşıldı. Saldırıları engelleyebilecek, kurumların ihtiyaçlarına çözüm olabilecek uygulamalar ve çözümler hakkında bilgiler verildi; önerilerde bulunuldu.

ESET Protect ürün ailesi kapsamında kurumlara yönelik daha güçlü koruma ve daha kolay kullanım sağlayan yenilikçi çözümler anlatıldı. Veri korumanın önemi üzerinde durularak Safetica ürünleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Günümüzün sürekli gelişen tehdit ortamı içinde ESET ürünlerinin yürütme öncesi, yürütme sırası ve sonrası kötü amaçlı yazılımları algılama yeteneğine sahip olduğu vurgulanarak özellikleri paylaşıldı.

Yoğun katılım, ESET’e duyulan güvenin göstergesi

ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, geniş katılımı; “ESET‘e, güçlü ürünlerine ve Türkiye ekibine duyulan güvenin bir göstergesi“ olarak nitelendirdi. Soria, çözüm ortaklarına markanın büyümesi adına gösterdikleri özveri ve çaba için teşekkür etti. ESET olarak Türkiye’de lider bir marka olmanın sorumluklarını yerine getirmeye özen gösterdiklerini belirterek çalışmalarını devam ettirdiklerinin altını çizdi. Sadece Türkiye’de değil dünyada 200 ülkede, 400 binin üzerinde kurumsal müşteriye ESET’in hizmet sunduğunu vurguladı.