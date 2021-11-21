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Enerji piyasalarına ilişkin beklenti ve önerilerinin ele alındığı Türkiye Enerji Zirvesi başlıyor

Antalya’da, Türkiye enerji piyasalarının “En büyük Aile Buluşması” olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin 11’incisi “Enerjinin Kalbi Antalya’da Atıyor” temasıyla başladı.

Bilim ve Teknoloji 21.11.2021, 10:46
Enerji piyasalarına ilişkin beklenti ve önerilerinin ele alındığı Türkiye Enerji Zirvesi başlıyor

Antalya’da, Türkiye enerji piyasalarının “En büyük Aile Buluşması” olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin 11’incisi “Enerjinin Kalbi Antalya’da Atıyor” temasıyla başladı.

Türkiye enerji piyasalarının “En büyük Aile Buluşması” olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin 11’incisi Antalya’da özel bir otelde gerçekleştiriliyor. “Enerjinin Kalbi Antalya’da Atıyor” teması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle düzenlenen zirvede, üç gün boyunca Türkiye ve küresel enerji sektöründeki son gelişme ve trendler ele alınması hedefleniyor.

’Yeşil mutabakatın etkileri, enerji yatırım finansmanı, elektrik ve doğal gaz piyasaları, elektrikli araçlar, yenilebilir enerji yatırımları, akaryakıt ve LPG piyasaları, pandemi ve küresel ekonomik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri, Akdeniz enerji piyasaları, karbon piyasaları, elektrik depolama ve dijitalleşme’ başta olmak üzere sektörü yakından ilgilendiren konu başlıkları, sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından tüm yönleriyle masaya yatırılarak sektörün beklentileri karar alıcılarla paylaşılacak.

Zirvede, Türkiye elektrik piyasasında üretim, ticaret ve dağıtımının ele alınacağı ve Türkiye akaryakıt, LPG ve doğalgaz piyasalarının konuşulacağı Türkiye Enerji Zirvesi, küresel salgının ardından ilk kez enerji alanında kamu ve özel sektörün temsilcileri bir araya geliyor.

Elektrik ve doğalgaz sektörleri olmak üzere, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarına ilişkin önemli konular gündeme getirileceği zirvede, Türkiye’nin enerji ihtiyacına dönük çözümlerin yanı sıra değişen şartlara göre enerji ihtiyacının nasıl giderileceğine dair yöntemlerin neler olacağı da ele alınacak.

Zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, EPDK Petrol Piyasası Dairesi Enerji Uzmanı Rauf Fırat Yaşar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Öztürk Selvitop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel katılacak.

Tüketici Odağıyla Enerjinin Dönüşümü, Elektrikli Araçlar, Gelecek Trendleri, Düzenleyici Perspektif ve Kömürden Elektrik Üretimi ile Kömür Piyasaları gibi başlıklarla 18 oturumda düzenlenen zirve, 23 Kasım saat 18.00’da son oturumunu yapacak.

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