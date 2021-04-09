En fazla evcil hayvan isimleri şifre yapılıyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımı oldukça arttı ve bu durum, hesap güvenliğini daha da önemli hale getirdi.

Ancak kullanılan şifrelere baktığımızda, kullanıcıların şifre oluştururken dikkat etmeleri gereken kurallara pek de uymadığını görüyoruz. Bu nedenle siber korsanlar, birkaç denemeden sonra şifreleri kolayca çözebiliyor.

İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Servisi kullanıcıların şifrelerine yönelik yeni çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

EVCİL HAYVAN İSİMLERİ POPÜLER

Araştırma sonucuna göre, toplumun yüzde 60'ı tahmin edilebilir şifreler kullanıyor. Servisin bulgularına göre, insanların yüzde 15'i şifre olarak evcil hayvanının adını kullanıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü bir aile üyesinin adını kullanırken, yüzde 12'si ise önemli bir tarih seçiyor.

İngilizce'de şifre anlamına gelen "password"u şifre olarak kullananların oranı ise yüzde 6. Aynı şekilde 123456'yı şifre yapanların oranı da yüzde 6.

Uzmanlara göre, basit şifre kullanımının en büyük tehlikesi; siber güvenliğinin deneme yanılma saldırısına açık olması. Yani yazılımdan anlamayan herhangi biri bile evcil hayvanınızın adını kullanarak bilgilerinizi ele geçirebilir.

Güvenlik araştırmacıları, insanların hatırlanması zor olan şifreler yerine, daha basit karakterlerden oluşan şifreleri tercih ettiğini söylüyor.

Ancak uzmanlar, basit şifre kullananların büyük tehlike altında olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.

Eğer siz de basit şifrelerden herhangi birini kullanıyorsanız, kendinize daha zor ve tahmin edilemeyen bir şifre oluşturmanızda fayda var.

(Ensonhaber)