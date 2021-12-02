Elon Musk'tan itiraf: SpaceX iflas edebilir, Starlink tehlikeye girebilir!

Elon Musk tarafından kurulan ve büyük uzay görevlerine öncülük etmeyi planlayan SpaceX, iflas ile karşı karşıya kalabilir. CNBC ve Space Explored tarafından sızdırılan e-postaya göre Musk, motor üretimindeki krizin göründüğünden çok daha kötü olduğunu söylerek çalışanların ''felaket'' olarak nitelendirilen bu sorunu düzeltilmelerini istedi.

Starlink hizmetinde sorunlar yaşanabilir

CNBC tarafından roket üretiminden sorumlu iki SpaceX başkan yardımcısının işten ayrıldığı bildirilirken, Starship roketine güç sağlamak için Raptor motorlarını geliştiren şirket, bu roketi 2023 yılında gerçekleştirilecek Ay görevinde ve sonrasında Mars’a insan göndermek için kullanmayı planlıyor.

Starlink hizmeti için kısa vadeli olarak Starship roketlerinin kullanılması planlanırken, Starlink müşterilerinin internete erişmek için kullanacağı terminal üretiminin arttırıldığını söyleyenMusk, ''gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuş hızına ulaşamazsak, gerçek bir iflas riskiyle karşı karşıya kalacağız" sözlerini dile getirdi.