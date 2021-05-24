Elon Musk ''İnsanlık yok alacak'' deyip Mars'ı işaret etti

Elon Musk'ın neredeyse her açıklaması bir gündem konusu. Yeni katıldığı bir programda insanlık ve Mars hakkında ilginç yorumlarda bulundu.

Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Musk, yeni yaptığı bir açıklamada insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Bir süredir benzer açıklamalarla dikkat çeken Musk, daha önce de Bitcoin hakkında yaptığı açıklama sebebiyle gündemde yerini korumuştu.

Musk, insalık neslinin tükenmesini istemiyorsa Mars’a bir an önce gidip koloni kurmamız gerek diyor. Mars’a gitme hırsını bir kez daha kanıtlayan ünlü iş insanı, neslimizin tükenmeden önce ‘Mars’ı keşfetmemiz’ gerektiğine vurgu yapıyor.

AY'DA ÜS KURMA FİKRİNE YAKIN

Ünlü milyarder aynı zamanda sadece bu sözleri sarf etmiyor. Aynı zamanda gelecek yıllarda Ay'da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çiziyor. Mars'ta koloni kurma fikrine her zaman sıcak bakan ve konu hakkında çalışmalar yürüten Musk, Mars'ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam da bu olduğunu söylüyor.

Mars hayalini her seferinde tekrarlayan Musk, bu kapsamda NASA ile bir iş birliğine de gitmişti. SpaceX şirketiyle Mars görevleri adına NASA ile anlaşma imzalayan Musk, 3 milyar dolarlık anlaşmayı 2024 yılına kadar nihayete erdirmeyi düşünüyor. Uzay turizmi için de önemli bir aşama olacağı bilinen Starship roketi, bu ay başında Mars’a ulaşmıştı.

İNSANLI MARS GÖREVİ İÇİN TARİH VERDİ

Mars kolonisi için hedef tarih ise 2050 oluyor. Kızıl Gezengen'in hemen keşfedilmesi gerektiğini söyleyen Elon Musk, şu an bu meseleyi ciddiye almazsak ağır sonuçlarla karşılaşacağımızı söylüyor. İnsanlı Mars görevi için de kollarını sıvayan ünlü iş insanı, 2024 ve 2026 yıllarını işaret ediyor.

Mars'ın insanların yaşayabileceği gibi bir şekilde düzenlenmesi için bu kadar çabaladığını söyleyen Elon Musk, çalışmalarını oldukça hızlandırdığını ve planlarının yıllar içinde daha iyi şekilleneceğini vurguluyor.

Bildiğiniz gibi Musk, en son Bitcoin hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle eleştiri oklarına hedef olmuştu. Şimdi ise Mars ve insanlığın yok olmasına yönelik söyledikleri çok konuşulacak gibi duruyor.

LİSTEDE GERİLEMİŞTİ

Tesla'nın patronu Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde bir sıra gerileyerek üçüncülüğe düşmüştü. Tesla hisselerinin gerilemesiyle Musk'ın serveti ocak ayında gördüğü zirveden yüzde 24 düşüş gösterdi.

Açıklamalarıyla Bitcoin'de aşağı yönlü hareket yaratan Musk'ın serveti de aynı yönde gidiyor. Musk, Tesla hisselerinin yüzde 2'yi aşan kaybının ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını LVMH'nin patronu Bernard Arnault'a kaptırdı. Musk'ın serveti ocaktaki zirvesinden yüzde 24 gerileyerek 160.6 milyar dolara düştü.

2021'de Musk'ın serveti 9.1 milyar dolar azaldı. Bu rakam ABD'li milyarderler arasında kaydedilen en büyük düşüş oldu. 49 yaşındaki Musk, geçen sene Tesla hisselerinin yüzde 750 artış kaydetmesiyle sıralamada ilk sıraya kadar çıkmıştı. Çin'de ve Asya'nın diğer bölgelerinde satışların artmasıyla LVMH'nin patronu Bernard Arnault'nun serveti ise 47 milyar dolar artışla 161.2 milyar dolara yükseldi.