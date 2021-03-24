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Elon Musk, artık Bitcoin ile Tesla alınabileceğini duyurdu

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD'de Tesla marka araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı.

Bilim ve Teknoloji 24.03.2021, 11:10 24.03.2021, 11:59
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Elon Musk, artık Bitcoin ile Tesla alınabileceğini duyurdu


Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak” dedi. Bitcoin işlemlerinin yürütülmesi için kendi açık kodlu yazılımlarını kullanacaklarını ifade eden Musk, yıl sonundan itibaren ABD dışı ülkelerde de Bitcoin ile işlem yapılacağını söyledi.

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