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Elazığ’da 3 gün sürecek ’Bilim Şenliği’ startı verildi

Elazığ ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek olan ’Bilim Şenliği’ etkinliğinin startı verildi.

Bilim ve Teknoloji 14.10.2021, 13:31
Elazığ’da 3 gün sürecek ’Bilim Şenliği’ startı verildi

Elazığ ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek olan ’Bilim Şenliği’ etkinliğinin startı verildi.

Elazığ Bilim Merkezi tarafından ‘Bilim Şenliği’ fuarı etkinliği düzenlendi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte öğrencilerin yaptığı eserlerin bulunduğu stantları gezen Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile beraberindekiler, yapılan projeleri inceleyerek koordinatörlerden bilgi aldı. Etkinlikte mehteran takımı gösterisi ve yöresel halk oyunları sergilenirken, öğrenciler de katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Bilim Merkezine yeni bir atölye daha kazandırdıklarını belirten Vali Ömer Toraman, "İlimiz için çok kıymetli bir mekan olan Bilim Merkezindeyiz. Bu merkezler Türkiye’de sayılı vilayetlerde var. Onlardan bir tanesine de Elazığ sahip. Onun için çok şanslıyız. Burada esas misyon, eğitim sisteminde verilen teorik eğitimi pratik eğitim olan uygulamalı eğitimi de takviye etmek. İlkokul, ortaokul ve lisedeki hatta üniversitedeki öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilecekleri, deneylerini yapabilecekleri veya teorik olarak öğrendikleri konuları gelip burada görerek bilgilerini pekiştirmelerine destek veren bir merkezlerdir. Bugün de merkezimizde yeni atölyeler açtık. Merkezimiz her geçen gün, yeni alanlarıyla, fonksiyonlarıyla büyümeye devam ediyor. Çocuklarımızın ezbere dayalı öğrenmeye değil, kalıcı öğrenmeye ihtiyacı var. Bu merkezlerin tam olarak fonksiyonları da budur" dedi.

Uluslararası İpekyolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde mekatronik mühendisi olarak görev yapan Safa Kaya ise "Bugün Elazığ Bilim Şenliğinde roketimizi tanıtacağız. Elazığ halkına roketimizin tüm serüvenini baştan sona anlatacağız. Bununla alakalı İpekyolu ile alakalı çeşitli çalışmaları da gelenlere mutlaka sunacağız. Yaklaşık 8 aydır roket yarışmasına hazırlanıyoruz. ROKETSAN ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmada orta irtifa kategorisinde yarıştık. İlk yılımız olmasına rağmen Elazığ’a Türkiye ikinciliği ve en iyi takım ruhu ödülünü İpekyolu olarak kazandırmış olduk. Elazığ Bilim Merkezi tarafından düzenlenen Bilim Şenliğinde en azından yapılan projelerin, Elazığ’da başka hangi arkadaşların neler yaptığını ve nelerle ilgilendiğini biz burada görmüş oluyoruz” diye konuştu.

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