Eğitime “Tekno” destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların geleceğin dili olarak gösterilen robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha sağlıklı eğitim alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda hazırladığı ‘Bilişim Atölyeleri’nin ilkini, Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmete açtı.

Bursa’da çocukların ve gençlerin eğitim alanlarının iyileştirilmesine yönelik birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, tüketen değil üreten bir nesil olarak yetiştirilmeleri maksadıyla eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Millî Eğitime bağlı okullarda öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere teknoloji üretmeleri için ‘Bilişim Atölyeleri’ oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki ilk atölyeyi Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmete aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İl Millî Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç ile birlikte ‘Bilişim Atölyesi’nde eğitim gören öğrencilerle buluştu. Çocuklarla sohbet ederek çalışmalarını izleyen Başkan Alinur Aktaş, daha sonra bilgisayar başına geçerek öğrencilerin keyifli ânlarına ortak oldu.

“Geleceğin dili olan kodlama dilini öğretiyoruz”

Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukların bir buçuk yıldır ayrı kaldıkların okullarını özlediğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime çok yakın durduğunu ve ciddi destekler verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Fizikî imkânların iyileştirilmesinin yanında çocukların farklı eğitim faaliyetleriyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. 2012 yılından beri Bilim ve Teknoloji Merkezi, Bursa’ya hizmet veriyor. Çocuklarımız buradan çok istifade ediyor. Bilimsel atölyeler, Science Expo, Astrofest gibi uygulamalar yapıyoruz. Teknofest’in farklı ayaklarına katılarak ve destek vererek özellikle yüksek teknolojili sanayiinin gelişimi için altyapı oluşturuyoruz. 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen Robokod robotik kodlama ve yazılım eğitimleri ile binlerce çocuğumuza geleceğin dili olan kodlama dilini öğretiyoruz. Bu kapsamda 2 adet otobüsümüz okulları geziyor. Yazılım ve kodlama eğitimi alan çocuklarımız proje grupları kurarak Teknofest gibi yarışmalara ürettikleri teknolojilerle katılıyor” dedi.

“Her yıl 10 okula ‘Bilişim Atölyesi’”

Millî Eğitime bağlı okulların kendi çabalarıyla proje üreterek yazılım anlamında hamleler yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Biz bu çabayı destekliyoruz. Okullarımıza bilişim atölyeleri adınız verdiğimiz sınıflar oluşturdu. Okullarımızın robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere teknoloji üretmelerini hedefliyoruz. İlkini Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmete açtık. Yaklaşık 400 öğrencimiz yazılım ve kodlama dilini öğrenerek kendi projelerini üretecekler. Bu yıl 5 okulumuza bu atölyelerden kurmuş olacağız. Gelecek yıldan itibaren her yıl 10 okulumuza ‘Bilişim Atölyesi’ kuracağız. Geleceğimiz olan yavrularımızın teknolojiyle doğru manada tanışmaları için mücadele ediyoruz. Fizikî alt yapıyı oluşturuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra okullarına ve öğretmenlerine kavuştuklarını için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, ‘Bilişim Atölyesi’ni okullarına kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.