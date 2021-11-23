EGİAD, yapay zeka ile e-ticareti masaya yatırdı

E-ticaret sitelerinin artırılmış gerçeklik oluşturmasına imkan veren ve ’EGİAD Melekleri’nden daha önce yatırım alan teknoloji girişimi ART Labs ile “Arttırılmış Gerçeklik ve Yapay Zeka ile E-ticaretin Geleceği” başlıklı bir webinar düzenlendi. Art Labs Kurucu Ortağı Uğur Yekta Başak’ın konuşmacı olduğu etkinlikte yeni nesil ticaret sistemi olarak özellikle pandemide şirketler için büyük çıkış noktası olan e-ticaret ve yapay zekâ ile elektronik ticaretin püf noktaları aktarıldı.

Artırılmış Gerçeklik (AR) e-ticaret perakendecilerine nasıl katkı sunabilir konusunda son yıllarda teknoloji geliştiren şirketler bu soruya odaklanırken, online müşteriler artırılmış gerçekliğin alışveriş deneyimlerini değiştireceğini söylüyor. İşte tüm bu konular Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) düzenlediği etkinlikte iş dünyasının görüşüne ve değerlendirmesine açıldı. E-ticaret perakendecilerinin uğraşmak zorunda kaldığı en büyük zorluklardan biri, tüketicilerin satın almadan önce ürünlerle etkileşime girmeleri için bir yol bulmaktır. Çoğu insan satın alma kararı öncesi ürünü deneyimlemek ister. Bu deneyimi yaşayamayan müşterilerin sepet terk oranları artabilir. Ancak, teknolojik gelişmeler bunu Artırılmış Gerçeklik yoluyla çözmek için büyük bir yol kat etti. Artırılmış gerçeklik, yapay zekâ desteğiyle sanal nesneleri gerçek dünyada gerçek zamanlı olarak yerleştirerek, bir kişinin çevresindeki ortamda etkili bir dijital ara yüz oluşmasını sağlayan son trend teknoloji olarak dikkat çekmekte.

“Artırılmış gerçeklik, müşterilerin satın alacağı ürünleri önceden deneyimleyebilmesini sağlıyor”

E-ticaretin bu sistemle daha etkin ve başarılı olacağı düşüncesiyle genç iş insanlarına tanıtımını sağlayan EGİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Pandemi ile değişen dünyada mağazalara olan bakış açısı değişiyor. E-ticaret tarafında ise kalıcı bir büyüme söz konusu. Artırılmış gerçeklik, müşterilerin satın alacağı ürünleri önceden deneyimleyebilmesini sağlıyor. Bu sayede fiziksel olarak mağazada bulunmaya en yakın dijital deneyimi yaşatıyor ve müşterinin karar alma aşamasında birçok sorusunu cevaplıyor. Geliştirilen kapsamlı teknoloji ile mevcut şirketler için e-ticaret daha kolay bir hale geliyor” dedi.

“Sanal gerçeklik çözümleri hızla teknolojiye kazandırılıp kullanılmaya başlandı”

Son araştırmaların E-ticaret cirosunun 2021’de hızla 4.88 trilyon dolar seviyesine geleceğini bunun da neredeyse her sene yüzde 20 civarı bir büyümeyi içerdiğini ifade eden Yelkenbiçer, “Kaldı ki bu büyümenin dolar cinsinden olması sektöre olan ilgiyi anlatmaktadır. Öte yandan bu tahminler, 2025 yılına kadar yüzde 20 artış olabileceğini göstermektedir. Mobil e-ticaret ise çok daha hızlı büyüyor ve 2018 yılı itibarı ile cironun yüzde 70’i mobilden gelmeye başlamış durumda. Bir başka çalışma ise 2020 itibarı ile müşteri ilişkilerinin yüzde 80’inin yapay zeka destekli karar sistemleri tarafından sağlanacağını göstermiştir. Google, Apple ve Facebook tarafından sanal gerçekliğe yapılan yatırımlar sayesinde sanal gerçeklik çözümleri hızla teknolojiye kazandırılıp kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu Sanal Gerçeklik uygulamaları sayesinde e-ticaret üstünde 2020 itibarı ile 120 milyar dolar ciro aşılmıştır. Ayrıca Alibaba, Sony, Microsoft, Samsung ve HTC de Sanal Gerçeklik uygulamaları üstünde çalıştıklarını açıklamışlardır” ifadelerini kullandı.

“Kuşaklarla uyum içerisinde çalışmanın yollarını arıyoruz”

EGİAD Gelecek başlıkları altında bugüne kadar iş dünyasındaki kuşakları incelediklerini dile getiren Yelkenbiçer, “Kuşaklarla bir uyum içerisinde çalışmanın yollarını arıyoruz. Bunun yanında da yine aynı başlık altında günümüzde güncel olarak teknolojileri takip edip, onların endüstrilerini nasıl değiştireceğini anlamak istiyoruz. Bu kapsamda da NFT, E-Spor gibi başlıklar altında webinarlarda önemli konuklar ağırladık. İlerleyen dönemlerde de blokzincir, siber güvenlik, metaverse, web 3.0, tokenization gibi konuları da ele alacağız. Bu etkinlikler ışığında, Uğur’un EGİAD olarak bizlerin de odağında olan Z kuşağına özel bir önem verdiğini; özellikle stajyerlerini geleceğin girişimcileri olarak tanımlayarak onları yetiştirdiğini keyifle izliyorum. Girişimcilik kulüplerinde ve kuluçka merkezlerinde girişimcilik hikayelerini paylaşarak bir fikir işçisi gibi ekosisteme katkı koyuyor. Ülkemizin aydınlık geleceğinin Uğur gibi Atatürk’ün yolunda yürüyen başarılı girişimcilere emanet olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

“On binlerce ürünün AR deneyimi ile sunulabilmesi mümkün”

ART Labs Kurucu Ortağı ve CEO’su Uğur Yekta Başak ise, sundukları teknolojiyi e-ticaret üzerinden hacmi yüksek pazar yerlerine ve öncü markaların kullanımına açtıklarını söyledi. Ev-dekorasyon, ayakkabı-giyim, moda, aksesuar gibi sektörlerde kullanımda olduklarını dile getiren Başak, “Platformu kullanan şirketler e-ticaret sitelerinde artırılmış gerçeklik deneyimi ekleyebiliyorlar. Sunulacak ürünlerin 3D görsellerinin oluşturulması ise gücünü görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmalarından alan bulut tabanlı bir sistem ile sağlanıyor. On binlerce ürünün AR deneyimi ile sunulabilmesi mümkün oluyor. Bu sayede satışlardaki artış ve iade oranlarındaki düşüş gibi faydalar, AR destekli geniş bir katalog sayesinde maksimize ediliyor” diye belirtti.