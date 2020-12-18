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Dizüstü bilgisayarı seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Pandemi döneminde dizüstü bilgisayarlara duyulan ihtiyaç artarken, kısa süre önce yeni modellerini tanıtan Acer, yeni bir cihaz satın almak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri ve satın alma ipuçlarını paylaştı.

Bilim ve Teknoloji 18.12.2020, 14:31
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Dizüstü bilgisayarı seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Pandemi döneminde dizüstü bilgisayarlara duyulan ihtiyaç arttı. Yeni bir dizüstü bilgisayar sahibi olmak isteyen kullanıcılar, estetik tercihler kadar, ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını da göz önünde bulunduruyor. Diğer yandan, teknik özellikler ve segment ayrımları, kimi kullanıcıların ideal seçenekleri gözden kaçırmasına sebep olabiliyor. Acer, yeni bir dizüstü bilgisayar almak isteyen kullanıcıların seçim yaparken cihazı öncelikli olarak ne amaçla kullanacaklarına karar vermeleri gerektiğini ve uyuşan kategorideki seçenekleri değerlendirmelerini öneriyor. İşte dizüstü seçerken en çok dikkat edilmesi gereken özellikler:

İdeal dizüstü bilgisayarı satın alma rehberi

Öncelikle teknik özellikler tablolarını incelemek yerine, potansiyel kullanım biçimlerine ve bunun dizüstündeki karşılıklarına odaklanmakta fayda var.

En popüler dizüstü kategorilerinden birkaçını, kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda birbirinden ayrılan giriş, orta ve üst seviye oluşturuyor. Üst seviye dizüstü bilgisayarlar, harici ekran kartları ve güçlü teknik özellikleriyle oyunseverler için de uygun.

Giriş seviyesinde nelere dikkat etmeli?

En bütçe dostu dizüstü modellerinin oluşturduğu bu kategorideki cihazlar, yüksek güç gerektirmeyen rutin görevleri uzun yıllar sorunsuz gerçekleştirir. Sağlam malzeme kalitesine ve sürekli kullanımda kullanıcıyı rahatsız etmeyecek ergonomiye sahip olmalıdır. Bu dizüstü bilgisayarlar ne kadar hafif ve ufak olursa, güç alanında kaybettiği avantajı yüksek taşınabilirlikle telafi eder.

Acer Swift 1’in Intel® Celeron® veya Pentium™ Silver İşlemcisi ve dar çerçeveli, 14 inç ekranının canlı renkleriyle hızlı ve verimli bir şekilde çalışmak da eğlenmek de mümkün. İnce gövde ve 16 saatlik uzun pil ömrü sayesinde bu cihaz, kullanıcısının her an yanında olması için tasarlandı.

Orta segmentte taşınabilirlik, ergonomi ve performans dengesi önemli

Orta segment dizüstü bilgisayarlar, giriş seviyesi cihazlardan daha güçlü donanıma sahip oldukları gibi bunu makul fiyatlarla da kullanıcılarına sunar. En fazla çeşitliliğin sunulduğu fiyat/performans ürünleri bu kategoriye aittir. Orta segment dizüstü bilgisayarlar çok gelişmiş işlemcilere, çok uzun pil ömrüne, müthiş ekranlara, güçlü grafik işlemcilere, yüksek materyal kalitesine sahip olabilir. Ancak çoğunlukla bu özelliklerden yalnızca bir ya da iki tanesini aynı anda taşır. İhtiyaçlarını iyi belirleyen kullanıcıların sıradaki favori dizüstü bilgisayarını burada bulması muhtemeldir.

Acer’ın bu kategorideki dizüstü bilgisayarları, taşınabilirlik, ergonomi, performans ve materyal kalitesinden ödün vermeden belirli kullanım senaryolarında büyük faydalar sağlayacak şekilde geliştirildi.

Aspire 3, kullanıcılara Intel® Core™ i3 işlemci ve NVIDIA® GeForce™ MX330 grafik kartı ya da AMD® Ryzen™ 3 ve ile AMD® Radeon™ R625 grafik kartı ile sorunsuz ve hızlı bir şekilde video izleme, web'de gezinme ve çalışma şansı sunuyor. Bu güçlü kombinasyon ve 8 GB’a kadar DDR4 bellek sayesinde uygulamaları hızla yükler, yüksek grafik performansı sağlar ve birden fazla görevi sistem aksaklıkları olmaksızın eş zamanlı gerçekleştirebilir.

İnce, hafif ve şık Swift 3, hareket halindeyken çalışmak isteyenler için özel olarak tasarlandı. En yeni NVIDIA® GPU, Intel® veya AMD® CPU, uzun pil ömrüyle bir araya geliyor. Kullanıcıların canlı renklere sahip 14 inç 16:9 FHD IPS ekranı ve şık gümüş veya mor renk arasından seçim yapması da mümkün

Oyun dizüstü modellerinde tek kriter performans değil

En ileri seviye oyuncu dizüstü bilgisayarları genellikle kalın ve ağır cihazlardır. Bunun sebebi, masaüstü performansını dizüstüne sığdırmalarıdır. Yüksek performanslı oyun bilgisayarları, en yeni ve en güçlü işlemciler, grafik kartları ve belleklerle donatılmıştır. Yeni bir oyun bilgisayarı almak isteyenlerin, güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra iyi bir soğutma performansını da gözetmeleri gerekli. Bu segmentin en başarılı ürünleri, başarılı bir performans ve soğutma sunabilen dizüstü bilgisayarlar oluyor. Öte yandan bu kategoride de çok başarılı fiyat performans dizüstü modelleri bulmak mümkün.

Acer Nitro 5, oyunseverlere ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda tercih edebilecekleri çok çeşitli sistem seçenekleri sunuyor. Masaüstü performansına meydan okuyan Nitro 5’ler, 10. Nesil Intel® Core™ veya AMD® Ryzen™ 4000 Serisi işlemci ile NVIDIA® GeForce™ RTX grafik kartlarının güçlerini birleştiriyor. İki adet M.2 PCIe SSD yuvası ve 32 GB'a kadar DDR4 RAM ile maksimum hız ve devasa depolama kapasitesi sunuyor.

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