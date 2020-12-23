Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı

Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürününü müşterilerine sunan İncehesap.com tarafından açıklanan veriler 2020’de dizüstü bilgisayar satışlarının adet bazında geçtiğimiz yıla oranla %71 arttığını gösteriyor. Mevcut bilgisayarlarından yeterli performansı alamayan kullanıcılar, iş süreçlerini yönetebilmek için giriş ve orta seviyedeki dizüstü bilgisayar ilgi göstermeyi sürdürüyor. Dizüstü bilgisayar satışlarını artıran bir diğer etken ise evde geçirilen zamanın artması. Boş vakitlerini bilgisayar oyunlarıyla değerlendirmek isteyenler güncel oyunları destekleyen gelişmiş özelliklere sahip güçlü bilgisayarlara yöneliyor. Veriler, bu kategorideki ciro bazındaki değişimin ise geçtiğimiz yıla oranla 2.7 kat arttığını gösteriyor.

Sayfalara gelen kullanıcı sayısı %53 arttı

İncehesap.com verileri, dizüstü bilgisayar sayfalarına gelen kullanıcı sayısının %53 arttığını gösterirken aynı dönemde sayfaların görüntülenme sayısında 2.6 kat artış yaşandığı da gözlemleniyor. Kadınların teknolojiye olan ilgisi de artmaya devam ediyor. Bu kategorideki sayfaları ziyaret eden kadın kullanıcı sayılarının da %79 arttığı görülüyor. 25-34 ve 45-54 yaş grubu arasındaki kitle de bu sayfalara ilgi gösterenler arasında yer alıyor. Veriler, bu yaş grupları arasında yer alan kitlenin geçtiğimiz yıla oranla dizüstü bilgisayar sayfalarını 2 kat daha fazla ziyaret ettiğini gösteriyor.

Dizüstü bilgisayar sayfalarını en çok ziyaret eden il Bursa

Verilere göre bu kategoriye en çok ilgi duyan illerin başında Bursa geliyor. Geçtiğimiz yıla oranla Bursa’daki kullanıcıların dizüstü bilgisayar sayfalarını %63 daha fazla ziyaret ettikleri görülüyor. Bursa’yı %48 artışla İzmir ve %43 artışla Adana ile Ankara’nın izlediği görülüyor.

Döviz kurundaki artış beklentisi elektronik alışverişlerini artırdı

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Geçtiğimiz dönemde hem döviz kurundaki artış beklentisi hem de pandemi sebebiyle elektronik ürünlerin satışında bir artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde normal hayatımıza dönüşün kademeli şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle 2021’nin başlarında da satışlarımızın yükseleceğini öngörüyoruz. Bu sürecin uzunluğuna bağlı olarak mevcut bilgisayarıyla işlemlerini sürdüren ancak daha iyi performansa sahip bir bilgisayara ihtiyaç duyan tüketicilerin alışverişe yöneleceğini tahmin ediyoruz. Uzaktan eğitime devam edilmesi durumunda, hanelerdeki kişiye düşen bilgisayar sayısının artacağını da öngörmek mümkün. 2020’de yaşanan yoğun talep neticesinde giriş ve orta seviyedeki belirli dizüstü bilgisayarlarda stoklar tükenmişti. Markaların, 2021’de bu kategoride daha yüksek bir arz sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.