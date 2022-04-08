Dalan döneminde ilk deniz otobüslerini Norveç'ten satın almıştık! Şimdi ihraç ediyoruz...

Altınova'da özel bir tersane tarafından Norveç için üretilen doğa dostu feribot sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyor. Sıfır emisyonlu feribot Lityum ION bataryaları sayesinde rotasındaki gaz emisyonunu yüzde 80 azaltıyor. Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip olan Bast Electric NB42, çıktığı deneme seyirlerinde uygulanan ekipman ve donanım testlerinden başarıyla geçti.

Türkiye artık teknolojiyi yurt dışından ithal etmiyor...

Türkiye'nin deniz otobüslerini yurt dışından satın aldığı yıllarda Pendik Tersanesinde çalışan bir mühendis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Yıllar önce,Norveç ten ilk deniz otobüslerini aldığımız vakit Pendik Tersanesinde görevliydim, mühendis arkadaşlarla heyecanla başına toplanmıştık, sürtünmeyi minimize eden dizaynına hayran kalmıştık. Şimdi aynı Norveç e çok daha üstün teknolojide feribot sattık. HEYHAT.." ifadelerini kullandı.