Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın MESS Üyeleriyle Buluşmasında Gençlerin Geleceği için Dijitalleşmeye Yatırım Vurgusu

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda gençlerin geleceğine hazırlanması için dijitalleşmeye yatırımın önemi vurgulandı.

Gençlerin geleceği için Türkiye’nin gelecek planlarına ve yol haritasına değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Dijital Türkiye gençlerin şaheseri olacak, genç mühendislerin, yazılımcıların, tasarımcıların omuzlarında yükselecek; biz buna inanıyoruz.” dedi.

Toplantıda konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Akkol yeni nesil sendikacılık anlayışı ve gelecek vizyonu ile MESS üyelerini dijital geleceğe hazırlamaya destek olduklarını belirtti. “Gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz. Geleceği bugünden şekillendirmek için gençlerimizi geleceğin mesleklerine dijitalleşme yatırımlarımız ile hazırlıyoruz” dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’in “Gençlerin Geleceğine Dijitalleşme İle Yatırım” temasıyla düzenlenen webinar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MESS üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

MESS üyesi alanında öncü 250 sanayi kuruluşu, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının %25’ini ve ihracatının %40’ını gerçekleştiriyor. MESS üyeleri 1 milyondan fazla istihdam sağlıyor. MESS sahip olduğu 62 yıllık kurumsal deneyim ve temsil gücü ile sanayinin dijital dönüşümüne MESS Teknoloji Merkezi MEXT ile öncülük ediyor. Türkiye’nin mevcut insan kaynağının ve gelecek nesillerin dijital dönüşüne hazırlanması için stratejik yatırımları hayata geçiyor.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda gençlerin geleceği için dijitalleşmeye yatırım vurgulandı. Toplantıda gençlerin geleceği odak noktasıyla, dijitalleşme, sanayinin dönüşümü, ülkemizin geleceği için yeni nesil fırsatlar değerlendirildi.

Gençlerin geleceği için Türkiye’nin gelecek planlarına ve yol haritasına değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Biz üç kıtanın merkezi olan ülkemizi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız.... Bugün hem üretim süreçlerinde hem de kamunun eylem ve işlemlerinde “dijitalleşme”, süreçleri kolaylaştıran bir seçenek değil, devamlılığı sağlayan bir zorunluluk haline gelmiştir.

Elbette iş sadece ticari faaliyetleri ya da bazı işlemleri, süreçleri dijital ortama taşımakla bitmiyor. "Yarının teknolojisi bugün, burada” diyebilmek için dijital düşünerek dijital olgunluğu konuşuyor olmalıyız. Dijital Türkiye gençlerin şaheseri olacak, genç mühendislerin, yazılımcıların, tasarımcıların omuzlarında yükselecek; biz buna inanıyoruz” dedi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: Küresel Yatırımlar Dijitalleşme ile Evriliyor.

Toplantıda konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol hemen her ülke, her şirket dijitalleşmeye ayak uydurmak için orta ve uzun vadeli planlar yaparken; bir anda ortaya çıkan salgının, dijitalleşmeyi günümüzün en öncelikli ihtiyacı haline getirdiğini belirtti. “Çığır açan teknolojiler ve dijitale yatırım ile bugünümüz ve geleceğimiz hızla şekilleniyor” dedi. Küresel yatırımların kompozisyonunun değiştiğini vurgulayan Akkol “Küresel dijitalleşme yatırımlarının 2023 yılında 6,8 Trilyon dolara ulaşacağı hesaplanıyor. Gelecek yıl küresel ekonomin %65’inin, şirket süreçlerinin %70’inin dijitalleşmesi bekleniyor. Nitekim, bunu başarmış şirketlerin yeni iş fırsatı yakalama ihtimali %85 artıyor” dedi.

Dijitalleşme ve inovasyon kapasitesi, dijital alt yapının kalitesi ve genç nüfusun yetkinliği küresel yatırımcıyı çeken en cazip faktörler haline geldiğinin altını çizdi. Akkol “Bu noktada küresel ekonomide ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu alanda yaptığımız yatırımların geri dönüşü kat kat fazla olacaktır “ diye ekledi.

Akkol: Genç Nüfus En Önemli Gücümüz

Üretim ve işlerin dijital geleceğini yakalamak için, 2030’a kadar yaklaşık 8 milyonluk iş gücünün dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Akkol “Dijitalleşme için ülkemizin imkanlarına ve yapabileceklerine, hükümetimizin attığı adımlara ve gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz. Nüfusumuzun %30’una yakını çocuklarımız. 23 milyona yakın çocuğumuz Avustralya, Romanya, Hollanda’nın toplam nüfusu ile eşdeğer; Belçika, Yunanistan, Çek, Portekiz’in toplam nüfusunun 2 katı. -” dedi.

Akkol, MESS olarak dijital dönüşümü, üretim ve çalışma hayatının geleceği üzerinden değerlendirip, tüm çalışmalarını bu odakta şekillendirdiklerini belirtti. “Yeni nesil sendikacılık anlayışı ve gelecek vizyonu ile üyelerimizi dijital geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

MESS Üretimin ve Çalışma Hayatının Dijital Geleceğine Hazır

MESS sanayinin üretimin dijital geleceğine hazırlamak için dünyanın en büyük, en gelişmiş, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’i Türkiye’ye kazandırdı. MEXT’de dijital dönüşüm için gerekli tüm ihtiyaçları tek çatı altında sunuluyor. MEXT’te yer alan dijital fabrika teknolojisi; kullanım senaryoları ile dünyanın en ileri, en gelişmişi konumunda. Yine MEXT’in sunduğu “Dijital Olgunluk Değerlendirme Yol Haritaları” sanayinin ihtiyacının belirlenmesinde anahtar rol oynuyor.

Sadece üretimin geleceğine değil çalışma hayatının da dijital geleceğine de hazırlanan MEXT; yetenek gelişimine katkı vermek için Türkiye’nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlattı. ÇEVİX markasıyla sunduğu Çevik Dönüşümü Hızlandırma Programı ile şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandırıyor. Aynı şekilde MEXCHANGE hizmeti ile şirketlere yeni nesil performans yönetim sistemlerini en baştan kurgulayabilecekleri bir imkan sunuyor.

Gençleri Dijital Geleceğe Hazırlık İçin MESS’ten Yetenek Dönüşümüne Stratejik Yatırımlar

MESS insan kaynağının dijital dönüşüme hazırlanması için stratejik yatırımlar yapıyor.

Alanında Türkiye’nin en büyük burs programı 5 yıldır devam ettirilen “MESS Yarınım” programı ile meslek liselerinde okuyan 22 bine yakın öğrenciye burs desteği sağlandı. Dijitalleşme için gerekli kodlama yetkinliğindeki açığı kapatmak için elini taşın altına koyan MESS; salgın öncesi sınıf içi eğitimleriyle 5 bin öğrenciye yaklaşık 100 bin saat robotik-kodlama, 3 boyutlu tasarım eğitimi verdi. Salgın sonrasında bu eğitimleri online ve EBA platformuna taşıyarak 750 binden fazla öğrenciye ulaştı. Bununla birlikte 5 bin öğrenciye pratiklerini arttırmaları için robot seti hediye edildi.

Mevcut insan kaynağının becerilerini geliştirmesi için Türkiye’nin en kapsamlı Dijital Dönüşüm Eğitim Programı MEXT’te sunuluyor. Koç, Boğaziçi, İTÜ, Harvard, MIT gibi eğitim kurumları ile iş birliği yapılarak üst düzey yöneticilerden, mühendislere ve operatörlere kadar her kademeden çalışan için özel eğitimler tasarlandı. Önümüzdeki 5 yılda 250 bin kişiye eğitim verilmesi planlanıyor.

MESS’in Küresel Ekosisteminden Türkiye’nin Umut Veren Dijital Geleceği Vurgusu

Türkiye’nin alanlarında öncü MESS üyesi 250 lider sanayi kuruluşunun yöneticilerinin katıldığı toplantıya Dünya Ekonomik Forumu Başkanı (WEF) Børge Brende, küresel danışmanlık şirketi Kearney’den Ulusal Dönüşüm Ofisi Başkanı Rudolph Lohmeyer, Dünya'da Sanayi 4.0'ın çıkış noktası Fraunhofer’in Yönetim Kurulu Üyesi Günther Schuh ve Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu Genel Müdürü Chng Kai Fong video mesajları ile katıldılar. Gençlerin gelişimi ve geleceği kalkındırması için dijitalleşmenin önemini, ve MEXT’in bu konuda yaptığı projelerin yarattığı farkı vurguladılar.