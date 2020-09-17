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Çin’de 5G kullanıcı sayısı 110 milyonu aştı

Çin’de 5G kullanıcı sayısının 110 milyonu aştığı, yıl sonuna kadar 5G baz istasyonlarının sayısının 600 bini geçmesinin planlandığı bildirildi.

Bilim ve Teknoloji 17.09.2020, 13:31
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Çin’de 5G kullanıcı sayısı 110 milyonu aştı

Çin Bilişim ve Telekomünikasyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Liu Duo, Chongqing kentinde düzenlenen 5G İnovasyon ve Kalkınma Forumu’nda yaptığı konuşmada, Çin’de 5G kullanıcı sayısının 110 milyonu aştığını, yıl sonu itibarıyla 5G baz istasyonlarının sayısının 600 bini geçmesinin planlandığını dile getirdi.
 
5G altyapısının temelde kurulduğunu söyleyen Liu, “Şu anda Çin’de 5G teknolojisiyle ilgili araştırma-geliştirme aşamasından uygulama ve yaygınlaştırma aşamasına geçiş yapılıyor” dedi.
 
Liu Duo, ağustos ayında dünya genelindeki 24 ülke ve bölgeden 47 işletmenin kamuya açık bağımsız 5G ağını tesis etme ve test çalışmalarına başladığını belirtti. 2025 yılına kadar Çinli telekomünikasyon operatörlerinin 5G ağının inşasına yaptığı yatırımların 1,7 trilyon yuanı bulacağının ve alt sektörler ile donanım üretimine de 470 milyar yuan yatırım çekileceğinin altını çizen Liu, ayrıca 5G teknolojisinin ticari kullanımının trilyonlarca yuanlık tüketimi teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

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