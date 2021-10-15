Çin, Shenzhou-13 insanlı uzay aracını uzaya fırlattı

Çin, 6 ay sürecek olan en uzun insanlı uzay görevi kapsamında 3 mürettebatı olan Shenzhou-13 uzay aracını uzaya fırlattı.

Çin, 3 taykonotu taşıyan Shenzhou-13 insanlı uzay aracını başkent Pekin’in yerel saatiyle 00.23’te ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlattı. Shenzhou-13 insanlı uzay aracı, 3 taykonotu 6 aylık bir görev için uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe’ye götürecek. Uzay mekiğinin önümüzdeki 6 saat içinde Tianhe çekirdek modülüne kenetlenmesi bekleniyor.

Fırlatma öncesinde Shenzhou-13 insanlı uzay görevini gerçekleştirmek için yola çıkacak 3 Çinli taykonot için Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Çin’in insanlı uzay programının başkomutanı Li Shangfu’nun komutasındaki ekip, Çin’in ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren komutan Zhai Zhigang, Çin’in uzay istasyonunu ziyaret edip araç dışı faaliyetler gerçekleştirecek ilk Çinli kadın astronot olan Wang Yaping ve uzaya ilk kez çıkacak olan astronot Ye Guangfu’dan oluşuyor.

Ekibin, bu yıl Haziran ile Eylül ayları arasında uzayda olan Shenzhou-12 mürettebatının 3 aylık görev süresini geçmesi ve Çin’in insanlı uzay görevi süresinde yeni bir rekora imza atması planlanıyor.

Öte yandan, Taykonotların 6 ayın ardından dönüş kapsülünü kullanarak, Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Dongfeng’e iniş yapacağı bildirildi.