CIGRE Güneydoğu Avrupa Bölge Konseyi Başkanlığını ilk defa Türkiye yürütecek

Elektrik sektöründe dünya çapında uzmanları bir araya getiren, Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyi’nin (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Konseyinin Başkanlığını ilk defa Türkiye yürütecek.

Elektrik sektöründe dünya çapında uzmanları bir araya getiren, dünyanın en köklü ve etkin organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyi’nin (CIGRE) Güney Doğu Avrupa Konseyinin Başkanlığını ilk kez Türkiye yürütecek. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) çatısı altında yer alan CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi tarafından devralınan başkanlık 2021-2023 arasında devam edecek. Türkiye’yi Avrupa enerjisinde öncü hale getirecek başkanlık dönemi Ekim 2023’te son bulacak.

Türkiye, aralarında İtalya, Avusturya ve Yunanistan’ın da bulunduğu 17 üye ülkeye başkanlık yapacak. Elektrik enerjisi alanında teknoloji, bilgi temelli iş birliğini ve ülkeler arası koordinasyonu hedefleyen CIGRE Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi, Türkiye başkanlığında daha da genişlemesi hedefleniyor.

Cumhuriyetin 100.yılı olan 2023 yılının ekim ayına kadar. Sürecek başkanlık dönemiyle, bölgede Türkiye’nin sesi çok daha güçlü duyulacak. Avusturya’dan devralınan dönem başkanlığı, İstanbul’da yapılacak 4. SEERC Konferansı ile devredilecek. CIGRE’nin tüm dünyadaki dört bölgesel konseyinden birisi olan SEERC dönem başkanlığı süresince elektrik alanında birçok ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlenecek.