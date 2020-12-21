canias4.0 teknolojisiyle tanışın: canias4.0 ile firmanız Endüstri4.0’a hazır

caniasERP ile herhangi bir arayüz olmadan tüm gereksinimlerinizi haritalayabileceğiniz ve yüksek esneklik, kişiselleştirilebilirlik ve geniş modüler işlevsellik gibi güçlü yönleri olan bir iş çözüme sahip olursunuz. Ancak şimdi, teknoloji ve dijitalleşmenin çok hızlı geliştiği günümüzde, müşterilerimize daha da fazlasını sunmak istiyoruz! Bu nedenle çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşıdık: canias4.0 ürünümüz ile size bundan böyle eksiksiz bir Endüstri 4.0 çözümü sunuyoruz. canias4.0 çatısı altında, IAS’nin sizi geleceğe hazırlayan tüm ürünlerini bulabilirsiniz. ERP bu ürünlerden yalnızca bir tanesi!

canias4.0, size kapsamlı işlevleri ve teknolojileri sunar, bunları nesnelerin interneti (IoT) ve big data‘nın önemli işlevleriyle birleştirir. Böylece, canias4.0 kullanıcıları, yüksek esneklik ve bireyselleştirilebilirliğin yanı sıra en son teknolojilere de sahip olur. canias4.0 sayesinde artık güçlü bir ürün yelpazesi içinden Endüstri4.0 gereksinimlerinize uyacak şekilde düzenleme yapma fırsatına sahipsiniz.

Endüstri 4.0 akıllı fabrikanızı kurmak için doğru çözüm

Ama hepsi bu kadar değil… Yeni markamızla birlikte web sitemizi de güncelledik! Çözümlerimiz ve mevcut teknolojik gelişmelerle ilgili önemli bilgiler paylaştığımız web sitemiz, artık çok daha fazlasını sunuyor: Şirketinizin büyüklüğü ve sektörünüz için gerekli olan çözümleri çevrimiçi yapılandırabileceğiniz bir araç sunuyoruz. Yeni web sitemizde caniasERP, IoT, big data ve diğer teknolojilerimizi incelerken aynı zamanda Endüstri 4.0 yolculuğunda kendi ihtiyaçlarınızı keşfedebilirsiniz.

canias4.0 Teknolojisi Tanıtıldı

canias4.0 ile bütünleşik çözümler sunan teknoloji firması IAS, ERP sistemi ile tamamladığı Endüstri 4.0 teknolojisine uyumlu ürünlerini de tanıttı:

IoT

İş süreçlerinizi mükemmel şekilde ölçmek ve analiz etmek için otomasyon teknolojisini kullanın: IoT-Gateway, IoT-Connector ve Otomasyon (AUT) ve Üretim Zekası (PRI) modülleriyle çeşitli donanım bileşenleri ile uygun şekilde desteklenebilen, optimum teknik koşulları oluşturuyoruz.

Big Data

Verilerinizi süreçleriniz ve faaliyetleriniz için karlı bir şekilde kullanın: iasDB ile big data ve ERP süreçlerini işlemek için optimize edilmiş, gelişmiş bir veritabanı yönetim sistemi sunuyoruz. Yedekleme, yüksek kullanılabilirlik ve yük dengeleme senaryolarında birincil veritabanını arşivlemek ve çoğaltmak için çeşitli çözüm yollarına sahip olabilirsiniz.