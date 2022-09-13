Çağıl’dan siber uyarı: "Çocuklarımızı internetin karanlık tarafından uzak tutmalıyız"

Sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl, günümüzde internet kullanımının artık çok daha profesyonellik gerektirdiğini belirterek uyarılarda bulundu. ’Siber Cehennem: Bir İnternet Kabusu’ adlı belgesel üzerinden yola çıkan Çağıl, özellikle çocukların internetin karanlık tarafından uzakta tutulması gerektiğini belirtti.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde sosyal medya üzerine çalışmalarda bulunan ve markalara bu konuda uzman desteği sunan sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl, internet kullanımının artık çok daha profesyonellik gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Bir yapım şirketi (Netflix) tarafından yayınlanan ’Siber Cehennem: Bir İnternet Kabusu’ belgeselinde yaşananların gerçek ve herkesin başına gelebilecek şeyler olduğunu ifade eden sosyal medya uzmanı, çocukların korunması gerektiğinin altını çizdi. Teknolojinin gelişimiyle birlikte internet kullanımında da artış meydana geldiğini, bu durumun bazı sonuçları olduğunu belirten Alaattin Çağıl, “İnternet kullanımında artık çok daha dikkatli olmalıyız. Özellikle çocukları internetin karanlık tarafından uzak tutmalıyız. Çünkü her geçen gün online ortamda faaliyet gösteren kötü niyetli kişilerin sayısı artıyor” dedi.

"Bu noktada ailelere de iş düşüyor"

Çağıl, internet kullanımı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Ailelere bu konuda büyük işin düştüğünü vurgulayan Çağıl, “Son zamanlarda internet üzerinden özellikle çocukların istismar edildiğini görüyoruz. Maddi ya da manevi açıdan yapılan bu istismar, çocukların hayatlarını doğrudan etkiliyor. Çocukları internetin yalnızca iyi taraflarıyla baş başa bırakmak gerekiyor. Bu noktada ailelere de iş düşüyor. Ailelerin çocuklarıyla doğru bir iletişim içinde olması, çocuğun internetin olumsuzluklarına kendini kaptırmaması adına önemli" şeklinde konuştu.

"Kayda değer bir belgesel"

Netflix yapımı olan ’Siber Cehennem: Bir İnternet Kabusu’ belgeselinin tam da bu konuya değindiğini belirten Çağıl, konuyla ilgili açıklamalarını belgesel üzerinden sürdürdü. Çağıl, sözlerine şöyle devam etti:

“Netflix’te yayınlanan ve bence bütün ailelerin izlemesi zaruri olan bir belgesel var. Belgesel, anonim ve istismarcılara imkan veren bir online sohbet odaları ağının nasıl bir cinsel suçlar yatağı haline geldiğini anlatıyor. 15 yaşlarındaki bir çocuğun kendisini gizlemesi ve genç kızları intihara sürüklemesi, internetin dikkat edilmesi gereken karanlık yüzü. Çocukların bu tür tuzaklardan uzak tutulması gerekiyor. Bu ise hem yetişkinlerin hem de çocukların bilinçlenmesi ile mümkün olacaktır. Ailelerin çocuklarını telefon ya da tabletin sevgisine terk etmemesi çok önemli. Çocukların girdikleri siteler incelenmeli, neler yaptıkları kontrol edilmelidir. Aileler bilinçlenir ve çocuklarıyla doğru bir iletişim içinde olursa, çocuklar da interneti nasıl kullanacaklarını öğrenir. Biliyorsunuz internet, büyük bir devrim. Bilgiye ulaşımı kolaylaştırdı fakat interneti nasıl kullandığımız oldukça önemli. Ayrıca teknolojiye bağımlı bir hayat yaşamamak adına her şeyi sadece internet sayesinde yaptığımızı düşünmememiz de gerekiyor" sözlerine yer verdi.