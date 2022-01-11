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BUÜ’de TEKNOFEST hazırlıkları başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bu yıl Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST yarışmaları için hazırlıklara başladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da hazır bulunduğu toplantıda bir araya gelen topluluk üyeleri, taleplerini ve beklentilerini üniversite yöneticileriyle paylaştı.

Bilim ve Teknoloji 11.01.2022, 11:25
BUÜ’de TEKNOFEST hazırlıkları başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bu yıl Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST yarışmaları için hazırlıklara başladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da hazır bulunduğu toplantıda bir araya gelen topluluk üyeleri, taleplerini ve beklentilerini üniversite yöneticileriyle paylaştı.

BUÜ Yönetimi, 2022 TEKNOFEST Yarışmalarında boy gösterecek topluluk üyelerine özel bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Aydemir, Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ve danışman akademisyenler katıldı.

Bütün topluluk temsilcilerinin yer aldığı programda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2 yıl önce paydaşı oldukları TEKNOFEST yarışmalarının Türkiye’nin kalkınması adına en önemli itici güçlerden birisi olarak gördüklerini vurguladı. Pandemi nedeniyle tam bir odaklanmanın sağlanamadığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2022 yılında yoğun bir şekilde bu yarışmalara hazırlanacaklarının altını çizdi. TEKNOFEST’in giderek kurumsallaşan bir yarışma formatı haline geldiğini belirten Rektör Kılavuz; “Üniversite olarak biz de bu yarışmaya son 2 yıldır ilgi gösteriyor ve üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl ise hiçbir bahanemiz olmadan ilgili tüm öğrenci topluluklarımız ve akademisyenlerimizle yarışmalara odaklanacağız. Üniversite yönetimi olarak bizler de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. El birliği ile inşallah artık Üniversitemizin adını TEKNOFEST’te daha yüksek sesle duyurmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

Üniversite olarak farklı sektörler ve alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kılavuz, “Üniversitemizin ilgi alanına giren çok fazla konu var. Eğitimden sosyal bilimlerin her alanına kadar, ziraatten sağlığa kadar, Araştırma Üniversitesi olmanın gereği olarak bilim ve teknolojiden ilahiyata kadar birçok alanda akademik çalışmalar yapıyoruz. Eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. Bir yandan da bu eksikliklerin giderilmesi için gayret ediyoruz. Ancak bizim akademisyenlerimiz de öğrencilerimiz de ülkesi ve milleti için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Sıktığında taşın suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Bu çok önemli bir sermayedir. Gençlerimiz muhteşem buluşlar ve icatlara imza atıyor. Bu da bizim geleceğe daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Öğrencilerimize ve onların yapacağı projelere güveniyoruz. İmkânlar doğrultusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Etkinlikte konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı ve TEKNOFEST Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu da yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilere atılması gereken adımlar konusunda bilgi veren Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, öğrenci topluluklarının tüm taleplerini ilgili birimler aracılığıyla kendilerine ulaştırabileceklerini kaydetti.

Programda Sağlık-Kültür-Spor Daire Başkanı Mehmet Aydemir ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam da birer sunum yaptı. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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