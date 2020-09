Burçin Mutlu Pakdil Kimdir, nereli, kaç yaşında? Burçin Mutlu Pakdil ne yaptı?

Yaptığı araştırmaları geniş kitlelere ulaştırabilmek için Kuzey Karolina Doğal Bilimler Müzesi'nden bilim insanlarıyla yürüttüğü çalışmaların yanında, bilim dünyasında kadınların yolunun açılması için çeşitli platformlarda aktif görev almaktadır.

Burçin'in Galaksisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ultraviyole bandında PGC 1000714 (Burçin'in Galaksisi)

Dr. Mutlu-Pakdil, sonuçları 2017 yılında Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de yayınlanan çalışmasında, literatürde ilk defa, eliptik bir galaksinin iki halka yapısına sahip olduğunu kanıtladı. PGC 1000714 olarak daha önce kataloglanan galaksinin fotometrik bir çalışmasını yaparak, bu galaksinin literatürde daha önce tanımlanmamış bir özelliği olan Hoag tipi bir galaksi olduğunu keşfetti. Hoag Cismi’ne olan yakın benzerliğinin yanında, merkezinde oldukça simetrik ikinci bir halka yapısı olduğunu keşfetti. Şu an için bu ikinci yapının nasıl oluşabileceğini açıklayabilecek hiçbir teori yok. Bu çalışmayı önemli ve farklı kılan, yıllar sonra ilk defa Hoag tipi galaksi keşfinin yanı sıra, galaksi oluşumu ve evrimi hakkında bildiğimiz teorilere ve tahminlere meydan okuyor olmasıdır. Bu heyecan verici keşif, Dünya ve Türkiye basınında büyük yer almıştır. Space.com bu galaksi için türüne en az rastlanan galaksilerden biri derken, Science Alert yepyeni bir galaksi türü diye okuyucularına duyurmuştur. Popüler basında, bu olağandışı galaksiye “Burçin’in Galaksisi (Burcin’s Galaxy)” adı verildi.

Diğer çalışmaları

Sonuçları 2016 yılında Astrophysical Journal’da yayınlanan çalışmasında, literatürde ilk defa, sadece görüntü verileri kullanılarak, dev karadeliklerin hangi kütle aralığında daha çoğunlukta bulunduklarını hesapladı. Bu çalışmanın en büyük başarısı, daha önce literatürde genellikle ihmal edilen az kütleli (sönük) galaksiler hakkında çok hassas bir ölçüm sunmasıdır. Daha önceden tahmin edilenin aksine, dev karadeliklerin az kütleli rejimdeki bireylerinin, az kütleli (sönük) galaksilerin merkezinde aktif bir rol oynadıklarını ve bu galaksilerin evrimini yakından etkilediklerini kanıtlamış oldu. Bu çalışmanın en büyük katkısı; kullanılan yöntemin sadece görüntü verilerinden yararlanıyor olması, çok ciddi görüntü işlem analizleri gerektirmiyor olması, ve özellikle de az kütleli (sönük) galaksiler ve merkezlerindeki dev karadelikler hakkındaki bilgimizi derinleştirmiş olmasıdır.

Sonuçları 2017 yılında Astronomy & Astrophysics’te yayınlanan Avrupa, Avustralya ve Amerika'dan bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğü çalışmasında, literatürde ilk defa, dev karadeliklerin kütlesini ölçmek için kullanılan ilişkilerden dördünün birbirini destekleyen sonuçlar verdiğini, ve bu ilişkilerin sadece büyük (parlak) galaksiler için değil az kütleli (sönük) galaksiler için de hassas ölçümler sunduğunu kanıtladılar. Bu çalışmanın en büyük başarısı, bu dört ilişkinin birlikte kullanılarak uzaktaki (sönük ya da parlak fark etmez) galaksilerin merkezindeki karadelikler için hassas bir ölçüm olanağı sunabileceğini göstermesidir. Bu yöntem kullanılarak, özellikle de sönük galaksiler incelenerek, orta ölçekli karadeliklerin keşfi için önemli bir zemin hazırlanmış oldu.

2018 TED Fellow

2017 TOYP Türkiye Bilimsel Önderlik kategorisinin birincisi

Temmuz 2017 Amerikan Fizik Topluluğu Ayın Kadın Fizikçisi ödülü

2017 Linda Larson Yılın Kadını ödülü

2016 Dr. Nancy "Rusty" Barceló Bursu

HEYKELİ DİKİLDİ

Astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil'in heykeli, dünyada yaptığı çalışmalarla takdir edilen 10 önemli bilim kadının arasında yer aldı. Pakdil'in heykeli Teksas'daki Dallas North Park Center'da sergilenmeye başladı. Pakdil bu durumu sosyal medya hesabından da paylaşırken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Pakdil'i tebrik ederek başarı dileklerini iletti.