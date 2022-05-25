Bu projeler hayatı kolaylaştıracak

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri çerçevesinde gerçek hayatta karşılaştığımız sorunların çözümü için uyku apnesi teşhisini kolaylaştıran cihazdan orman yangınları gibi çevre olaylarının sürekli takip edilmesini sağlayan sisteme kadar birçok projeye imza attı. Geliştirdikleri bazı projelerle TÜBİTAK tarafından destek almaya da hak kazanan öğrenciler, Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitimleri boyunca edindikleri deneyimleri kullanarak hazırladıkları birbirinden iddialı projeler sergilendi. Bölüm başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen, ortaya çıkan projelerin tamamının hayata geçirilebilir olduğunu belirterek “Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bölgesel gelişmeye ve toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel ve teknolojik katkı sağlayabilecek girişimci mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle de kuruluşlarla doğrudan etkileşim ve iş birliği içinde, özgün akademik araştırmalar ile bilime ve mühendisliğe katkıda bulunmak temel amacımızı oluşturuyor” diye konuştu.

Uyku Apnesi Monitör Sistemi

Fatmanur Aytekin, Alper Uysal, Uğurcan Yolcu - Akademik Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Programı çerçevesinde de desteklenen projeyle uyku apnesinin teşhisi için hasta uyurken, evinde ve kendi yatağında, uyku konforunu bozmadan hayati göstergelerinin uzaktan kaydedilmesi ve gösterilmesi için bir sistem tasarlandı. Böylece uzmanlar, uyku sırasında oluşan nabız, soluk alışverişi, kalp atışları, beyin sinyalleri, oksijen seviyesi gibi göstergeleri inceleyerek uyku apnesi teşhisi koyabilecek ve bir tedavi planlayabilecek. Hali hazırda bu teşhisin konulması için hasta hastanede bir gece geçirmekte ve birçok boru ve kablolar içeren bir cihaz kullanılıyor. Uyku esnasında nefes almayı engelleyen bir çeşit uyku bozukluğu rahatsızlığı olan uyku apnesi, polisomnografi adı verilen çok parametreli bir test yöntemi ile tespit ediliyor. Dünyada oldukça yaygın olan bu hastalığın ihmal edilmesi, birçok rahatsızlığa hatta ölüme sebep olabiliyor. Projede yüksek maliyetli olan geleneksel yönteme alternatif olabilecek kablosuz, ulaşılabilir, hastayı ev ortamından uzaklaştırmamayı hedefleyen ve araştırmalara olanak sağlamayı hedefleyen EEG, EKG, SPO2 ve ivmeölçer sensörlerinin kullanıldığı bir sistem öneriliyor.

Ultra Düşük Güç Tüketimli Çevresel Veri İzleme Ekosisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi

Utku Serin, Berke Öztemel - Akademik Danışman: Prof. Dr. Mustafa Seçmen

Orman yangınları gibi çevre olaylarının ya da ekosistemin sürekli takip edilmesi çevre koruma açısından büyük bir öneme sahip. Bu tip alanlara yerleştirilen sistemlerden veri toplarken önemli problemlerden ilki kablosuz bağlantı sistemlerinin çekim gücünün düşük olması ve çoklukla çekim alanı dışında bulunması. Diğer problem ise kurulan sistemlerin batarya ömürlerinin kısa olması. Bu projeyle kurulan sistem sayesinde çok uzun mesafelerden veri toplamak mümkün, ultra düşük güç çeken sistem sayesinde de batarya ömrü de uzatılmış durumda. Örneğin; ormana yerleştirilen ve sıcaklık, nem, duman vb. algılayıcılar taşıyan sistem iletişim ağı olarak da düşük maliyetli Lo-ra’yı kullanıyor. Sensörlerden alınan veriler sistem üzerinden merkeze aktarılıyor. Böylelikle kısa sürede yangının tespiti yapılıp hızlı müdahale sağlanabiliyor.

Yaya Algılama Algoritmalarının Kıyaslanması İçin Arayüz Geliştirme

İbrahim Atakan Asutay, Yağmur Tabak, Gülce Peşmen ve Alphan Pehlivan - Akademik Danışman: Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş

Projenin temel amacı, gerçek zamanlı olarak daha hızlı analiz edilebilmeleri için görüntülerin boyutlarını küçültmek ve kullanıcılara karşılaştırmalı bir arayüz tasarımı sunmak. Geliştirilen sistem sayesinde kamerada görüntülenen yaya, taşıt gibi nesnelerin daha hızlı fark edilmesi amaçlanıyor. Sistem, ileriye yönelik ihtiyaç halinde otonom araçlara entegre edilerek gerçek zamanlı olarak kullanılabilecek.

Palete Kutuların Verimli İstiflenmesi

Ecem İlay Kıyak, Sultan Çelik, Caner Nuri - Akademik Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Mahir Kutay

Robot kollar fabrikalarda kutu istiflemesi için sıklıkla kullanılıyor. Palet üzerine yerleştirilen ürünler eğer yanlış sıralanırsa transfer sırasında hasar görebiliyor. Düzenli paketleme ile hem verimlilik artıyor hem de atık ürün miktarı azalarak çevreye katkı sağlanıyor. Bu projede paketlerin en iyi şekilde dizilebilmesi için paket boyutları ve kaç dizi yapılması gerektiğine bağlı olarak robot kola komutlar gönderen bir kod tasarlandı ve fabrikada testleri yapıldı.

Büyük Veri Analitiği Yöntemleri ile Müşteri Memnuniyeti Analizi

Zeynep Yurdaşan, Uğur Bakay - Akademik Danışman: Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş

Bir şirketin ürünleri, hizmetleri ve yetenekleri hakkında anketler dahil olmak üzere farklı yollarla müşteri memnuniyeti bilgileri derlenir ve bu bilgiler şirketin ürünlerini ve hizmetlerini en iyi nasıl iyileştireceğini veya değiştireceğini belirlemesine ve daha çok kar yapmasına yardımcı olabilir. Ancak büyük veriye giren bu kadar çok bilginin işlenmesi kolay değil. Bu projede, zorlu ve uzun süreci daha hızlı ve herkesin anlayabileceği ve uygulayabileceği bir hale getirmek için makine öğrenmesi tekniklerine dayalı bir kod ve arayüz geliştirildi.