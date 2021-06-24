Boeing’den TUSAŞ’a teslimat ve kalite ödülü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), son 12 aydaki teslimat ve kalite performansı ile stratejik ortağı Boeing’in “Boeing Premier Bidder Programı”na katılma hakkı kazandı.

TUSAŞ, teslimat ve kalite performansı ile Boeing’den tebrik alarak, “Boeing Premier Bidder Programı”na katılma hakkı kazandı. TUSAŞ, katılmaya hak kazandığı bu program sayesinde hem yeni iş teklif süreçlerinde hem de iş geliştirme faaliyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilme avantajı elde edecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil konuyla ilgili olarak, “Premier Bidder Programı’na dahil olabilmek Boeing ile olan işbirliğimizi çok özel bir konuma getiriyor. Güven, teslimat ve hıza dayalı yıllardır stratejik ortağımız olan Boeing’den bu denli önemli bir ödül almak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Ürünlerimizi son teknolojik kalitede üreterek ve teslimatlarımızı zamanında gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

2020 yılında Boeing-787 Elevator, Cargo Barrier ve Horizontal Leading Edge Projeleri başta olmak üzere Boeing projelerinde gerçekleştirilen yüzde 100 kalite ve teslimat performansı, Boeing tarafından “Gold Skor“ olarak tanımlanmıştı. 2021 yılı ve önümüzdeki yıllarda da “Gold” teslimat ve kalite performansı ile devam ederek başarılarının devamını sağlayan TUSAŞ, “Boeing Premier Bidder Programı” ile yeni bir ödül daha kazanmış oldu.