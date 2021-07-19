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BiP, ‘Küpe Sorgulama’ özelliği getirdi

Kurban Bayramı’nda uygulamaya geçirilen ‘Küpe Sorgulama’ servisinden büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgileri anında ulaşabilecek.

Bilim ve Teknoloji 19.07.2021, 09:33
BiP, ‘Küpe Sorgulama’ özelliği getirdi
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Kurban Bayramı’nda uygulamaya geçirilen ‘Küpe Sorgulama’ servisinden büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgileri anında ulaşabilecek.

Bayramda sevdikleriyle fiziksel olarak bir araya gelemeyenler, BiP üzerinden ister sesli ister görüntülü olarak görüşüp bayramlaşabilecek. Dünya genelinde indirme rakamı 82 milyonu aşan BiP’in yeni sürümünde, HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı 10’dan 15’e yükseldi.

Kurbanlıkların küpe sorgulaması kolaylaştı

Yapılan açıklamaya göre BiP kullanıcıları, ilgilerini çeken konularda 200’den fazla farklı kanal üzerinden BiP Keşfet’ten gündelik ihtiyaçlarını kolaylıkla hayata geçirebiliyor. Kurban Bayramı için de BiP’in Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle uygulamaya geçirdiği “Küpe Sorgulama” servisinden büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgilerine anında ulaşabilecek. Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını Tarım ve Orman Bakanlığı’nın BiP’teki “Küpe Sorgulama” servisinden sorgulayanlar; hayvanın cinsi, doğum yılı, yetiştiği il ve hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere kolayca erişebilecek. Kurbanlıklarla ilgili aşı ve ilaçlama bilgilerinin de sorgulandığı bu kanal sayesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı kolaylıkla öğrenilebilecek.
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