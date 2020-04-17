Bilgisayar toplamanın en profesyonel hali: konfigüratör

Bilgisayar kullanıcılarının “bilgisayar toplama” olarak dillerinde yer edinmiş, günümüzde ise “bilgisayar konfigürasyonu” olarak tanımlanan sistem, istenilen, ihtiyaç duyulan bileşenlere göre bilgisayarı oluşturma sistemidir. Ancak aralarındaki en önemli fark; toplama bilgisayarlarının fabrika ortamında değil, basit alanlarda toplanarak oluşturulan bileşenlere sahip olmasıdır. Konfigürasyon sistemi ise, bilgisayarların, her bileşeninin elektriksiz üretim ortamında test edilip, sistem ayarlarının uygulanıp, tüm güncellemeleriyle birlikte güvenli bir şekilde oluşturulmasıdır. Toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak adına Casper Bilgisayar ve Casper Excalibur Ar-Ge mühendisleri, en uyumlu ve uygun parçaları yapılan testler sonucunda kullanıcılara ulaştırıyorlar.

Hayal ettiğiniz bilgisayarı fabrikada üretebiliyorsunuz.

Günümüzün zorlu koşullarında devam eden evden çalışma ve eğitim günlerinde, kurumların, öğrencilerin iş ve eğitim süreçlerinin aksamaması için yüksek verimli, güçlü teknolojik donanım ve alt yapı oldukça önem kazanmaktadır. Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Casper, ihtiyacınız olan donanımdaki bilgisayarlarınızı fabrika ortamında konfigüre ederek, kullanıcılarına güvenli ürünler sunmanın gururunu yaşıyor. Casper resmi sayfasından AIO, laptop, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar konfigüre edilebilmektedir.

Casper ile kendi donanım istekleriniz doğrultusunda bilgisayarınızın özelliklerini, fiyatını ve performansınızı belirleyebilir, ihtiyacınız olan sistemi güvenli bir şekilde oluşturabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz donanım özellikleri ve kasa yapısını siparişiniz ile Casper üretim tesisinde güvenlik önlemleri doğrultusunda elektriksiz ortamda montajlanıyor, çoklu uyumluluk testlerinden geçiyor. Testleri başarıyla tamamlanan kişiye özel cihazlar, yerinde paketlenerek kullanıcılara ulaştırılmak üzere yola çıkartılıyor. Kullanıcıları toplama bilgisayar zahmetinden kurtaran Casper, istenilen donanımların kullanıcıya uyumlu ve garanti kapsamında ulaşmasını sağlıyor.

Hem masaüstü hem dizüstü bilgisayarlarınız için; depolama, grafik kartı, işlemci, güç kaynağı, bellek, kablosuz bağlantı, soğutma sistemi ve ekran boyutu teknolojilerine ait birçok seçenek sunan Casper, kişiye özel üretilen bilgisayarları kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Kişiye özel bilgisayar nasıl üretiliyor?

www.casper.com.tr adresinden sipariş edeceğiniz modeli seçebilir, kullanım alanınıza veya ihtiyacınıza göre bilgisayar donanımlarını özelleştirebilir veya değiştirebilirsiniz. Sistem konfigüratöründe, seçtiğiniz modelin özelliklerini dilediğiniz gibi yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. İşlemci sistemi, ekran kartı, RAM, SSD ve HDD, aksesuarlar gibi konularda birçok seçeneğe sahip olurken, birbirinden farklı performans seçenekleriyle kişiye özel bilgisayarınızı üretebilirsiniz.

Konfigürasyon yaparken nelere dikkat edilmeli:

Öncelikle bilgisayarı kullanım amacına göre model ve işletim sistemi belirlenmelidir. Ev, ofis, oyuncu bilgisayarları için farklı işletim sistemleri, ekran kartları, güç kaynakları, depolama alanları seçenekleri değerlendirilmelidir.

İhtiyaçların kişiler ve sektörler arası değişkenlik gösterdiğinin bilincinde olan Casper, dizüstü ve masaüstü tüm bilgisayar modellerinde, size en uygun cihazı konfigüre etme yapma imkânı sağlıyor. İhtiyacınız ve kullanım alanınıza göre, birbirinden farklı seçeneklerle size en uygun bilgisayarlarınızı www.casper.com.tr adresine girerek oluşturabilir, kendinize özel bilgisayarınıza ömür boyu garanti imkânı ile sahip olabilirsiniz.