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Bakan Varank, Ford Otosan’ın Kocaeli’deki yeni yatırım çalışmalarını yerinde inceledi ve elektrikli araç yatırımlarını çalışanlardan dinledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği uzun dönemli yatırıma ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret etti. ‘İş’te Eşitlik’ anlayışıyla hareket eden ve otomotiv sektöründe kadın çalışan sayısını artırmak hedefiyle faaliyet gösteren Ford Otosan’da, Bakan Varank, elektrikli araçlar konusundaki çalışmaları ve yeni yatırım planlarını mühendis, teknisyen ve saha çalışanı kadınlardan dinledi.

Bilim ve Teknoloji 20.01.2021, 12:18
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Bakan Varank, Ford Otosan’ın Kocaeli’deki yeni yatırım çalışmalarını yerinde inceledi ve elektrikli araç yatırımlarını çalışanlardan dinledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankKocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret ederek, şirketin geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan teşvik kararı kapsamında planlanan 20,5 milyar TL tutarındaki yeni yatırım öngörüsü ile 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak yeni nesil araç üretimi ve Batarya Montaj Fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik bilgi aldı. Bakan Varank, Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) Atölyesini ziyaret ederken, yaklaşık 2 bin 300 kadına istihdam sağlayan Ford Otosan’ın ‘İş’te Eşitlik’ kapsamında kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik yapmış olduğu projelerden övgüyle bahsederek yetkilileri tebrik etti.

Varank: “Proje Türkiye’nin global arenadaki rekabet gücünü artıracak”

Tüm dünyada otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimi yaşandığına dikkat çeken Bakan Varank, “Otomotiv sektörünün lider üreticilerinden olan Ford Otosan’ın gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım kararı ülkemizin ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Bu yatırım ile dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları Kocaeli’de üretilecek. Bu sayede ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak. Bu yatırım Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin nitelikli istihdamına ve otomotiv sanayi ekosistemine itici bir güç olacak yatırımlar ile global arenadaki rekabet gücümüz daha da artacak” değerlendirmelerinde bulundu.

Yenigün: “Yeni yatırım planı kapsamında kadın çalışanlarımızın sayısını artıracağız”

Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise şöyle konuştu: “Ford Otosan olarak, 60 yıldır gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün, ticari araçta Ford’un Avrupa’nın en büyük üretim üssü haline geldik. Bu yatırım neticesinde Türk otomotiv sektöründe tedarikçilerimiz ve tüm ekosistemle dolaylı olarak 18 bin kişilik yeni istihdam imkanı sağlamış olacağız. Ford Otosan olarak, ayrıca eşit temsiliyetin olmadığı otomotiv sektöründe kadın işgücünü artırmak yönünde bir hedefimiz var. “İş’te Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı amaçlıyoruz. Türkiye otomotiv sektörünün kadın çalışan istihdamında lider şirketi olarak, yeni yatırım planlarımız kapsamında da üretimde tesislerimizde kadınların sayısını artırmak ve yönetim kadrolarında eşit temsiliyeti desteklemek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

İş’te Eşitlik’ anlayışıyla kadın çalışanlara yönelik fırsatlar sunuluyor 

Yaklaşık 12 bin kişilik istihdama sahip, otomotiv sektöründe kadın istihdamı lideri olan Ford Otosan’da toplam çalışanların 2 bin 300’ü kadınlardan oluşuyor. Kadın çalışanlar, mühendislik, teknisyenlik ve sahadaki çeşitli pozisyonlar dahil olmak üzere birçok kritik süreçte görev alıyor. 

Kadın istihdamını her alanda arttırmayı hedefleyen Ford Otosan, farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen kadın adaylara ücretsiz eğitimlerle katkı sunuyor. Yanı sıra, Ford Otosan üretim tesislerinde çalışan kadınları kapsayan gelişim programları ile kadın çalışanların gelişimlerine katkıda bulunmayı ve atama/terfi süreçlerinde kadın adayların eşit temsiliyette olmasını hedefliyor. 

Ford Otosan, değer zincirindeki tüm tedarikçilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarına devam ediyor. AÇEV iş birliği ile tedarikçilerin kendi iç eğitimlerini tamamlamaları sonucunda 30 bin kişiye dokunan Ford Otosan, 3 yıl boyunca tedarikçilerindeki kadın çalışan sayısında önemli bir artış kaydetmeyi de başardı.

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