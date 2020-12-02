Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 5A ve 5B uydularında son aşamaya geldik'

Bakan Karaismailoğlu, Ankara Gölbaşı'nda ‘Türksat 5A Uydusu İçin Kullanılacak Uydu Haberleşme Verici Anten Sahasının Görülmesi Programı'na katıldı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu dönemde ulaştırma ve haberleşme alanında eksiklerini gidermesi ve kendi teknolojilerini üretmeye yatırım yapmasının çok önemli olduğunu bildirdi. Attıkları her adımın geleceğin büyük Türkiye'sini ve sarsılmaz ekonomisini inşa etmek olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu açıdan baktığımızda Türksat, ortaya koyduğu çalışmaları ve başardıklarıyla hem bugünün hem de yarının Türkiye'si için büyük stratejik değer taşıyan bir kurumudur" dedi.

Karaismailoğlu, kamunun büyük bilişim projelerinin Türksat tarafından geliştirildiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı 'turkiye.gov.tr', Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına Türksat tarafından işletiliyor. e-Devlet'te, 51,5 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcı, 345’i yerel yönetimler olmak üzere 700'e yakın kamu kurumuna ait, sayısı 5 bin 300’ü aşan farklı hizmetleri alabiliyor. e-Devlet kapısında, 2019 yılında aylık 319 milyon ortalama ile yıllık 3,8 milyar adet hizmet kullanımı gerçekleşti. 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle, aylık ortalama kullanım sayısı 463 milyona yükseldi. e-Devlet mobil uygulaması, 49 milyon vatandaşımız tarafından indirildi ve 2 bin 835 farklı hizmete mobilden ulaşılabiliyor. e-Devlet kapısı, bugün, Türkiye’de en çok kullanılan 7 uygulamadan biri. HES kodu üretme ve listeleme, E-Başvuru ve HES kodu sorgulama hizmetlerine de ulaşılan e-Devlet, salgın sırasında kamu sağlığının korunmasına çok önemli bir destek vermiştir diye konuştu.

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