banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı, sosyal medya coştu
Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı, sosyal medya coştu
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!

Back Streets’in fragmanını yayınladı

Eylül ayında 400 bin dolar yatırım alan ve projesiyle oyunseverlerde merak uyandıran yerli oyun şirketi Axell Studio, ilk oyunu Back Streets’in fragmanını yayınladı. Oyunun şubat ayında çıkması planlanıyor.

Bilim ve Teknoloji 14.01.2021, 12:09
4
Back Streets’in fragmanını yayınladı

Pandemi sürecinde dijital içeriklere olan ilgi büyük artış gösterdi. 2021 yılında da oyun sektörü başta olmak üzere bu ilginin giderek artması bekleniyor. Oyun stüdyosu sayıları incelendiğinde ise Avrupa’da Londra’dan sonra en çok oyun stüdyosunun bulunduğu şehrin İstanbul olduğu görülüyor. Buna istinaden son dönemde Türk oyun sektörüne yönelik yatırımların 3 milyar dolara ulaşması, oyun sektöründe her biri birbirinden iddialı projelerin sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak Eylül ayında 400 bin dolar yatırım alan ve oyunseverlerin heyecanla beklediği yeni projesi ile merak uyandıran yerli oyun şirketi Axell Studio, ilk oyunu Back Streets’in fragmanını yayınladı. Hikaye ve oyun akışı noktasında dikkat çeken proje, gerçek zamanlı, online ve rekabetçi bir koşu oyunu olarak oyun tutkunlarının favorileri arasında yer almaya hazırlanıyor. 

Oyuncuları gerçek zamanlı bir mücadele bekliyor

Back Streets’te temel hedefin, 3 kişinin gerçek zamanlı olarak mücadele edeceği haritada oyuncuların düşmanların üstesinden gelmesi olduğu görülüyor. Birbirinden farklı özel güçleri olan 6 karakterin yer aldığı oyun projesinde, oyuncuların koşunun galibi olmak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Back Streets’te yer alacak sezonlar ile farklı içerikler ve yenilikler ise ilerleyen dönemlerde oyuncularla buluşacak. 

Profesyonel detaylar oyun deneyimini  bir adım öteye taşıyor 

Dünyada  ve Türkiye’de yayınlanmış mobil oyunlarda oyun içi şehir detayları, hikaye ve ışıklandırmalara yeterince yer verilmediğine dair eleştirilere karşın Back Streets’in fragmanında bu detaylara hassasiyet gösterilmesi, oyunun kalitesine yönelik önemli bir fikir veriyor. Fragmanda ise ERA Corporation isimli teknoloji şirketinin Bolit şehrini koruma altına alması ve burada yaşayanların hayatlarının kısıtlandığı görülüyor. Ancak şehrin azılı suçlularından birinin tekrar görünmesiyle kentin kaderi, insanların “Aykırılar” olarak hitap ettiği bir grubun eline geçiyor.

Fragmanın sonunda yer alan ‘Be ready in February!’ (Şubatta hazır olun!) cümlesi ise oyunseverlerde büyük merak uyandırıyor. Şubat ayında çıkması planlanan oyuna dair tüm  gelişmeler, Axell Studio YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

Şirketin hedefi, oyunu dünyaya duyurmak 

Back Streets ile ilgili açıklamalarda bulunan Axell Studio CEO’su Onur Eyikul, “2021 yılı dijital oyun sektörü için büyük gelişmeler gösterecek. Hedefimiz Back Streets’i özellikle ABD, AB ülkeleri ve MENA bölgesinde global çapta oynanan bir oyun haline getirip küresel pazarda yerimizi almak. Hikayemiz için Back Streets evrenine 600 yapıdan oluşan bir şehir oluşturduk. Türkiye’den çıkan bir online mobil oyun girişimini dünyaya duyurmak adına profesyonel ekibimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12