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Azerbaycan’da TEKNOFEST için geri sayım başladı

Bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 26-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan TEKNOFEST için hazırlıklar devam ediyor.

Bilim ve Teknoloji 23.05.2022, 14:27
Azerbaycan’da TEKNOFEST için geri sayım başladı

Bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 26-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan TEKNOFEST için hazırlıklar devam ediyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji festivalleri arasındaki yerini alan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl ilk kez Azerbaycan’da yapılacak. Başkent Bakü’deki Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta gerçekleştirilecek festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta festival hazırlıkları devam ederken, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak olan ekipler de provalara başladı. Festivalde sergilenecek uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçların yanı sıra Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA alandaki yerlerini aldı.

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Reşat Bayramov, TEKONOFEST için hazırlıkların ara vermeden devam ettiğini belirterek, “Burada Savunma Sanayi ürünleri sergilenecek. Aynı zamanda sol tarafta Azerbaycan ve Türk Savunma Sanayi’nin stantları kuruldu. Yapılacak 8 yarışmanın da yerleri hazırlanıyor. Çalışmalar durmadan, son hızla devam ediyor. Biz maksimum hızla çalışmaları tamamlayıp ziyaretçileri kabul etmeye hazır olacağız” dedi. Bayramov TEKNOFEST’in ilk defa Azerbaycan’da gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bu bizim için gurur verici bir olaydır. Bu bir daha iki devletin dostluğunun, kardeşliğinin ve müttefikliğinin açık bir göstergesidir. 4 gün boyunca 26, 27, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde kapılarını vatandaşlara açık tutacak. Festivale giriş ücretsizdir. Bakü Crystal Hall’e gelip bütün gün boyunca, gösterileri ve konserleri izleyebilirler. Herkes için, kapımız açık. Biz her bir vatandaşımızı, misafirimizi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Festivalde, Türkiye’den İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, Baykar, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Uzay Ajansı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar açılacak.

Azerbaycan’dan katılımcı kuruluşlar ile yarışmalara katılan gençler de festival çerçevesinde ürünlerini ve projelerini tanıtacak. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

Festival çerçevesinde lise, lisans ve üzeri mezun kategorilerinde Baku Skills, Çevre Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Hava Araçları, Planör, Tarım Teknolojileri, CanSet, Robotik, Smart Karabağ Hackathon, Rocket League Avrupa Şampiyonası yarışmaları düzenlenecek. TEKNOFEST’in 4 gün boyunca 50 bin ziyaretçi kabul etmesi beklenirken, 120 bin metrekare alanda yapılacak olan festivalde 5 bin kişi yarışacak.

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