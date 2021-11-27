Avrupa’nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) 4 metre çapındaki aynası, Rusya’dan havalanan dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde yürütülen DAG Projesi, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR,