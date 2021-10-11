Avrupa'nın En Büyük Apple Mağazası İstanbul'da Açılacak

Bildiğiniz üzere Apple'ın şu anda Türkiye'de İstanbul, Beşiktaş ve Üsküdar olmak üzere 2 farklı mağazası bulunuyor. Bu mağazalarına bir yenisini eklemek isteyen teknoloji devi, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada en yeni Apple Store'u olacak İstanbul Caddebostan'daki mağazasını yakında açacağını duyurdu.

Webtekno.com'dan Çağla Tanrıverdi'nin haberine göre; Bağdat Caddesi olarak isimlendirilecek yeni mağaza, Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olma özelliğini taşıyacak. Şirket, bahçesi de olacağını açıkladığı mağazası için; "Büyük küçük, uçuk kaçık. Kapımız her fikre açık" ifadelerini kullandı.

Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki yeni mağazası için hazırladığı görsel

Apple Bağdat Caddesi'nin tam olarak hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor, ancak söylenenlere göre Apple Akasya'da görev alan birçok çalışan, mağaza açılışından itibaren 2-3 hafta boyunca yeni mağazaya desteğe gelecek. 2 katlı olacağı belirtilen yeni mağazanın misafirler için özel bir bahçeye sahip olacağını da söylemeden geçmeyelim.

Tüm bu duyuruları kendi internet sitesi üzerinden yapan Apple, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."