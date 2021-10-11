banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Avrupa'nın En Büyük Apple Mağazası İstanbul'da Açılacak

Teknoloji devi Apple, İstanbul'da açacağı yeni mağazasını resmi sitesinden resmen duyurdu. Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacağı söylenen yeni mağaza, İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde konumlandırılacak.

Bilim ve Teknoloji 11.10.2021, 12:23
Avrupa'nın En Büyük Apple Mağazası İstanbul'da Açılacak

Bildiğiniz üzere Apple'ın şu anda Türkiye'de İstanbul, Beşiktaş ve Üsküdar olmak üzere 2 farklı mağazası bulunuyor. Bu mağazalarına bir yenisini eklemek isteyen teknoloji devi, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada en yeni Apple Store'u olacak İstanbul Caddebostan'daki mağazasını yakında açacağını duyurdu.

Webtekno.com'dan Çağla Tanrıverdi'nin haberine göre; Bağdat Caddesi olarak isimlendirilecek yeni mağaza, Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olma özelliğini taşıyacak. Şirket, bahçesi de olacağını açıkladığı mağazası için; "Büyük küçük, uçuk kaçık. Kapımız her fikre açık" ifadelerini kullandı.

Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki yeni mağazası için hazırladığı görsel

Apple Bağdat Caddesi'nin tam olarak hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor, ancak söylenenlere göre Apple Akasya'da görev alan birçok çalışan, mağaza açılışından itibaren 2-3 hafta boyunca yeni mağazaya desteğe gelecek. 2 katlı olacağı belirtilen yeni mağazanın misafirler için özel bir bahçeye sahip olacağını da söylemeden geçmeyelim.

Tüm bu duyuruları kendi internet sitesi üzerinden yapan Apple, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1