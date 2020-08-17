Aruba, Wi-Fi 6’yı küçük işletmelere ulaştıracak

Aruba, Instant On ile Wi-Fi 6 bağlantı hızını ve güvenliğini küçük işletmelere ulaştırmak için çalışmalara başladı.

Kablosuz ağ teknoloji sunan Aruba, Wi-Fi’nin hızına hız katan, gecikme sürelerini azaltan Instant On ile KOBİ’lere çözüm sunuyor. Günümüzün rekabetçi ve dinamik iş yeri ortamında küçük şirketler online ya da fiziksel mağazalarda fark etmeksizin müşterilerine yüksek kalitede deneyim sunmaya çalışıyor. Bunu yapabilmek için müşterilerinin beklentilerini artıracak deneyimlere ve çalışanlarını çok daha verimli hale getirecek sağlam, güvenli bir ağ altyapısına ihtiyaçları var.

İş operasyonlarını iyileştirmek ve etkileyici bir müşteri deneyimi sunmak için, hem kapasite hem de güvenlik özellikleriyle donatılan Wi-Fi teknolojisinin en son hali olan Wi-Fi 6 ile ilk adımı atabilirsiniz. Fakat büyük şirketlerin aksine küçük işletmeler, IT uzmanlığı ve gelişen teknolojilerin uygulanması için gerekli kadronun eksikliğini sık sık yaşıyorlar.

Küçük işletmelerin ihtiyaçları için tasarlanmış Aruba’nın yeni Wi-Fi 6 erişim noktasıyla (AP) beraber bu eksikliklerin ortadan kalkması amaçlanıyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre Wi-Fi CERTIFIED 6TMAruba Instant ON AP22’nin yeni erişim noktası, Wi-Fi’ın hızına hız katıyor, gecikme sürelerini azaltıyor ve Wi-Fi 6’in temelinde olan gelişmiş güvenlik kabiliyetlerini beraberinde getiriyor. Böylece, şirketlerin Aruba’dan beklediği güvenilirlik ile hem uygulama hem de yönetimdeki kolaylık sağlanıyor. Yeni Instant On AP22 erişim noktaları, KOBİ’ler için herhangi bir ek maliyet ya da karmaşıklık getirmeden, iyileştirilmiş kullanıcı deneyimini destekleyen güvenli ve akıllı bağlanabilirlik çözümlerini mümkün kılıyor.