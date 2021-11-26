banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya 10 ülkeye uçuşlar durduruldu!
Rusya 10 ülkeye uçuşlar durduruldu!
DSÖ, yeni varyantın adını koydu: Omicron
DSÖ, yeni varyantın adını koydu: Omicron
Ankara'da ekmek 2,25 TL'ye yükseldi
Ankara'da ekmek 2,25 TL'ye yükseldi
Apple Türkiye'nin zamlı iPhone fiyatları
Apple Türkiye'nin zamlı iPhone fiyatları

Apple Türkiye'nin zamlı iPhone fiyatları

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı. geçtiğimiz günlerde ürünlerinin satışını durduran şiket zamlı fiyatlar ile sitesi üzerinden yeniden satış yapmaya başladı.

Bilim ve Teknoloji 26.11.2021, 20:29
Apple Türkiye'nin zamlı iPhone fiyatları

iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den, iPhone 13 11 bin 999TL'den, iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile ülkemizde satışa sunulmuştu.

Zam kararı sonrası iPhone 13 ailesinin yeni fiyatları şu şekilde...

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL

iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL

iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TL

iPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TL

iPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL

iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL

iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL

iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL

Fiyatı zamlanan iPhone'lar arasında daha eski modeller de yer aldı. Apple iPhone 11, 12 ve SE'nin fiyatlarına da zam yaptı. Resmi sitede yer alan bilgilere göre zamlı fikatlar şu şekilde...

iPhone 12 mini (64 GB): 12 bin 999 TL

iPhone 12 mini (128 GB): 13 bin 599 TL

iPhone 12 mini (256 GB): 14 bin 799 TL

iPhone 12 (64 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 12 (128 GB): 14 bin 599 TL

iPhone 12 (256 GB): 15 bin 799 TL

iPhone 11 (64 GB): 10 bin 99 TL

iPhone 11 (128 GB): 11 bin 599 TL

iPhone SE (64 GB): 7 bin 499 TL

iPhone SE (128 GB): 8 bin 99 TL

ZAMLI iPAD FİYATLARI

Zam kararı sonrası iPad'lerin fiyatları ise şöyle...

10.2 inç iPad (64 GB): 4 bin 799 TL

10.2 inç iPad (256 GB): 6 bin 899 TL

Yeni iPad mini (64 GB): 7 bin 199 TL

Yeni iPad mini (256 GB): 9 bin 299 TL

11 inç iPad Pro: 10 bin 799 TL

12.9 inç iPad Pro: 14 bin 999 TL

iPad Air (64 GB): 7 bin 999 TL

iPad Air (256 GB): 10 bin 99 TL

ZAMLI MACBOOK FİYATLARI

Apple'ın zam kararından nasibi alan ürünler arasında MacBook'lar da yer aldı. MacBook modellerinin zamlı fiyatları şu şekilde...

13 inç MacBook Air 13 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın en pahalı versiyonun (512 GB) fiyatı 20 bin 99 TL

M1 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın en pahalı versiyonun (1 TB) fiyatı 48 bin 499 TL

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Manisa FK 14 14
15. Gençlerbirliği 12 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7