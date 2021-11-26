Apple Türkiye'den gelen zam açıklandı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı. geçtiğimiz günlerde ürünlerinin satışını durduran şiket zamlı fiyatlar ile sitesi üzerinden yeniden satış yapmaya başladı.

iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den, iPhone 13 11 bin 999TL'den, iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile ülkemizde satışa sunulmuştu.

Zam kararı sonrası iPhone 13 ailesinin yeni fiyatları şu şekilde...

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL

iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL

iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TL

iPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TL

iPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL

iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL

iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL

iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL

Fiyatı zamlanan iPhone'lar arasında daha eski modeller de yer aldı. Apple iPhone 11, 12 ve SE'nin fiyatlarına da zam yaptı. Resmi sitede yer alan bilgilere göre zamlı fiyatlar şu şekilde...

iPhone 12 mini (64 GB): 12 bin 999 TL

iPhone 12 mini (128 GB): 13 bin 599 TL

iPhone 12 mini (256 GB): 14 bin 799 TL

iPhone 12 (64 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 12 (128 GB): 14 bin 599 TL

iPhone 12 (256 GB): 15 bin 799 TL

iPhone 11 (64 GB): 10 bin 99 TL

iPhone 11 (128 GB): 11 bin 599 TL

iPhone SE (64 GB): 7 bin 499 TL

iPhone SE (128 GB): 8 bin 99 TL

ZAMLI iPAD FİYATLARI

Zam kararı sonrası iPad'lerin fiyatları ise şöyle...

10.2 inç iPad (64 GB): 4 bin 799 TL

10.2 inç iPad (256 GB): 6 bin 899 TL

Yeni iPad mini (64 GB): 7 bin 199 TL

Yeni iPad mini (256 GB): 9 bin 299 TL

11 inç iPad Pro: 10 bin 799 TL

12.9 inç iPad Pro: 14 bin 999 TL

iPad Air (64 GB): 7 bin 999 TL

iPad Air (256 GB): 10 bin 99 TL

ZAMLI MACBOOK FİYATLARI

Apple'ın zam kararından nasibi alan ürünler arasında MacBook'lar da yer aldı. MacBook modellerinin zamlı fiyatları şu şekilde...

13 inç MacBook Air 13 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın en pahalı versiyonun (512 GB) fiyatı 20 bin 99 TL

M1 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın en pahalı versiyonun (1 TB) fiyatı 48 bin 499 TL

Kaynak: Hurriyet.com