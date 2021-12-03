Apple 2021'in en'lerini açıkladı! İşte en iyi uygulama
Apple, uygulama mağazasında yer alan 2021 yılının en iyi uygulamalarını açıkladı. Yılın iPhone uygulaması ''Toca Life World'' oldu.
Apple editörleri App Store'da bulunan onbinlerce uygulama arasından en iyi 15'ini seçti.
Uygulamalar kullanıldıkları platforma ve türlerine göre sınıflandırıldı.
İşte Apple'ın seçtiği uygulamalar....
Yılın iPhone Uygulaması
Toca Life World
Toca Life: World, kendi dünyanızı oluşturabileceğiniz ve dilediğiniz hikayeyi oynayabileceğiniz yeni uygulama
Yılın iPad uygulaması
LumaFusion
Çok parçalı ve mobil video düzenleme uygulamasına
Yılın Mac uygulaması
Craft
Belgeler, not oluşturma ve paylaşma aracı.
Yılın Apple TV uygulaması
DAZN
Spor canlı yayın uygulaması
Yılın Apple Watch uygulaması
Carrot Weather
Hava durumu uygulaması
Yılın iPhone oyunu
League of Legends: Wild Rift
5'e 5 çevrimiçi oyun
Yılın iPad oyunu
MARVEL Future Revolution
Eternals'dan esinlenilen Marvel Oyunu.
Yılın Mac oyunu
Myst
Myst adındaki adada geçen bir keşif oyunu
Yılın Apple TV oyunu
Space Marshals 3
Uzayda geçen bir Apple TV oyunu.
Yılın Arcade oyunu
Fantasian
RPG oyunu.
Yılın trendi: Bağ
App Store editörleri uygulamaların yanısıra yılın trendini de seçiyor. Bu senenin trendi bağlanma, ilişki kurma oldu.
Bu trend kapsamında seçilen uygulamalar;
Among Us!
İşbirliği ve rekabet karışımıyla, Among Us! kullanıcıları şaka, blöf ve ekip çalışması yoluyla birbirleriyle konuşmaya ve dinlemeye teşvik eden küçük maçlar aracılığıyla topluluğu geliştirdi.
Bumble
Bumble, kadınlar tarafından desteklenen sohbetleri teşvik ederken, buluşmayı, platonik arkadaşlıklar kurmayı ve profesyonel ağlarını genişletmeyi ümit eden kullanıcılar arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış özellikler ekleyerek ve geliştirerek o ihtiyacı karşıladı.
Canva
Zarif, basit tasarım araçları ve muhteşem şablonlar sunan Canva, tasarımı profesyoneller, öğrenciler, iş arayanlar, topluluk liderleri ve her türden ekip için basit hale getirerek kullanıcıların girişimci ruhlarından yararlanmalarına yardımcı olur.
EatOkra
EatOkra, insanların topluluklarına yatırım yapmak için lezzetli yollar bulmalarına yardımcı olan, Siyahların sahip olduğu 11.000'den fazla restoran için sağlam, kullanıcı odaklı bir kılavuz oluşturdu.
Peanut
Peanut, hamilelik ve menopozdan ilişkilere ve kişisel bakıma kadar her konuda uzmanlar tarafından yönetilen sosyal sesli Pod'ları başlatarak, hayatın her aşamasında kadınlığın her yönü hakkında dürüst sohbetler için alan yaratıyor.
Türkiye’den Yılın En İyi Uygulamaları
iPhone Ücretsiz Uygulama: Haya Eve Sığar
iPhone Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
iPhone Ücretsiz Oyun: PUBG MOBILE: RESISTANCE
iPhone Ücretli oyun: Mesih
iPad Ücretsiz Uygulama: Yotube, Watch, Listen, Stream
iPad Ücretli Uygulama: Procreate
iPad Ücretsiz Oyun: Among Us!
iPad Ücretli Oyun: Minecraft
Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition
Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları
Hayat Eve Sığar
Telegram Messenger
e-Nabız
WhatsApp Messenger
Instagram
YouTube: Watch, Listen, Stream
Trendyol - Online Alışveriş
getir
TikTok
e-Devlet
MHRS
Facebook
Yemeksepeti: Food & Grocery
Google Maps
ZOOM Cloud Meetings
Hepsiburada
Snapchat
BiP - Messenger, Video Call
Ziraat Mobil
Gmail - Email by Google
Yılın En İyi Ücretli iPhone Uygulamaları
The Wonder Weeks
Forest - Your Focus Motivation
Facetune
TouchRetouch
CamScanner + OCR Scanner
Threema. The Secure Messenger
MilGPS
TeamSpeak 3
DSLR Camera
Procreate Pocket
JSPS - MEVZUAT PRO
CryptoTab Browser Pro
Ezberle
Jandarma Mevzuat
SkyView®
Video Master Pro
My Contacts Backup Pro
NeuralCam - Night Mode Camera
DAZZL
AutoSleep Track Sleep on Watch
Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Oyunları
PUBG MOBILE: RESISTANCE
Among Us!
101 YüzBir Okey Plus
Subway Surfers
Bus Simulator : Ultimate
Brawl Stars
Project Makeover
Candy Crush Saga
Head Ball 2 - Football Game
Roblox
League of Legends: Wild Rift
Homescapes
Water Sort Puzzle
Words of Wonders: Crossword
Count Masters: Crowd Runner 3D
Going Balls
8 Ball Pool™
PK XD - Play with your Friends
Stack Ball 3D
Shortcut Run
Yılın En İyi Ücretli iPhone Oyunları
Mesih
Minecraft
Plague Inc.
Football Manager 2021 Mobile
Başkanlar
Hitman Sniper
Earn to Die 2
RFS - Real Flight Simulator
Construction Simulator 2014
Bridge Constructor
Monarşi
Grand Theft Auto: San Andreas
Farming Simulator 20
Monopoly
Hermes: KAYIP
Driving Zone: Germany Pro
Adalet Namluda 2
Age of History II
Real Drift Car Racing
Lapse: A Forgotten Future
Yılın En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları
YouTube: Watch, Listen, Stream
ZOOM Cloud Meetings
Netflix
TikTok
Google Chrome
Trendyol - Online Alışveriş
Discord - Talk, Chat & Hangout
Spotify New Music and Podcasts
CapCut - Video Editor
Facebook
Exxen
Gmail - Email by Google
Calculator Air - Math Calc App
Telegram Messenger
Google
Pinterest
Hepsiburada: Online Shopping
Yılın En İyi Ücretli iPad Uygulamaları
Procreate
Notability
GoodNotes 5
Toca Kitchen 2
Forest - Your Focus Motivation
Duet Display
LumaFusion
Messaging for WhatsApp on iPad
Affinity Designer
Nomad Sculpt
Affinity Photo
Little Kitten -My Favorite Cat
Toca Life: Hospital
Toca Life: Neighborhood
Human Anatomy Atlas 2021
Toca Life: Vacation
Little Kitten Adventure Games
Forger Classic
GoodReader PDF Editor & Viewer
PAW Patrol: Air & Sea HD