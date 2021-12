Apple 2021'in en'lerini açıkladı! İşte en iyi uygulama

Apple editörleri App Store'da bulunan onbinlerce uygulama arasından en iyi 15'ini seçti.

Uygulamalar kullanıldıkları platforma ve türlerine göre sınıflandırıldı.

İşte Apple'ın seçtiği uygulamalar....

Yılın iPhone Uygulaması

Toca Life World

Toca Life: World, kendi dünyanızı oluşturabileceğiniz ve dilediğiniz hikayeyi oynayabileceğiniz yeni uygulama

Yılın iPad uygulaması

LumaFusion

Çok parçalı ve mobil video düzenleme uygulamasına

Yılın Mac uygulaması

Craft

Belgeler, not oluşturma ve paylaşma aracı.





Yılın Apple TV uygulaması

DAZN

Spor canlı yayın uygulaması

Yılın Apple Watch uygulaması

Carrot Weather

Hava durumu uygulaması

Yılın iPhone oyunu

League of Legends: Wild Rift

5'e 5 çevrimiçi oyun

Yılın iPad oyunu

MARVEL Future Revolution

Eternals'dan esinlenilen Marvel Oyunu.

Yılın Mac oyunu

Myst

Myst adındaki adada geçen bir keşif oyunu

Yılın Apple TV oyunu

Space Marshals 3

Uzayda geçen bir Apple TV oyunu.

Yılın Arcade oyunu

Fantasian

RPG oyunu.

Yılın trendi: Bağ

App Store editörleri uygulamaların yanısıra yılın trendini de seçiyor. Bu senenin trendi bağlanma, ilişki kurma oldu.

Bu trend kapsamında seçilen uygulamalar;

Among Us!

İşbirliği ve rekabet karışımıyla, Among Us! kullanıcıları şaka, blöf ve ekip çalışması yoluyla birbirleriyle konuşmaya ve dinlemeye teşvik eden küçük maçlar aracılığıyla topluluğu geliştirdi.

Bumble

Bumble, kadınlar tarafından desteklenen sohbetleri teşvik ederken, buluşmayı, platonik arkadaşlıklar kurmayı ve profesyonel ağlarını genişletmeyi ümit eden kullanıcılar arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış özellikler ekleyerek ve geliştirerek o ihtiyacı karşıladı.

Canva

Zarif, basit tasarım araçları ve muhteşem şablonlar sunan Canva, tasarımı profesyoneller, öğrenciler, iş arayanlar, topluluk liderleri ve her türden ekip için basit hale getirerek kullanıcıların girişimci ruhlarından yararlanmalarına yardımcı olur.

EatOkra

EatOkra, insanların topluluklarına yatırım yapmak için lezzetli yollar bulmalarına yardımcı olan, Siyahların sahip olduğu 11.000'den fazla restoran için sağlam, kullanıcı odaklı bir kılavuz oluşturdu.

Peanut

Peanut, hamilelik ve menopozdan ilişkilere ve kişisel bakıma kadar her konuda uzmanlar tarafından yönetilen sosyal sesli Pod'ları başlatarak, hayatın her aşamasında kadınlığın her yönü hakkında dürüst sohbetler için alan yaratıyor.

Türkiye’den Yılın En İyi Uygulamaları

iPhone Ücretsiz Uygulama: Haya Eve Sığar

iPhone Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks

iPhone Ücretsiz Oyun: PUBG MOBILE: RESISTANCE

iPhone Ücretli oyun: Mesih

iPad Ücretsiz Uygulama: Yotube, Watch, Listen, Stream

iPad Ücretli Uygulama: Procreate

iPad Ücretsiz Oyun: Among Us!

iPad Ücretli Oyun: Minecraft

Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition

Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları

Hayat Eve Sığar

Telegram Messenger

e-Nabız

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube: Watch, Listen, Stream

Trendyol - Online Alışveriş

getir

TikTok

e-Devlet

MHRS

Facebook

Yemeksepeti: Food & Grocery

Google Maps

ZOOM Cloud Meetings

Hepsiburada

Snapchat

BiP - Messenger, Video Call

Ziraat Mobil

Gmail - Email by Google

Yılın En İyi Ücretli iPhone Uygulamaları

The Wonder Weeks

Forest - Your Focus Motivation

Facetune

TouchRetouch

CamScanner + OCR Scanner

Threema. The Secure Messenger

MilGPS

TeamSpeak 3

DSLR Camera

Procreate Pocket

JSPS - MEVZUAT PRO

CryptoTab Browser Pro

Ezberle

Jandarma Mevzuat

SkyView®

Video Master Pro

My Contacts Backup Pro

NeuralCam - Night Mode Camera

DAZZL

AutoSleep Track Sleep on Watch

Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Oyunları

PUBG MOBILE: RESISTANCE

Among Us!

101 YüzBir Okey Plus

Subway Surfers

Bus Simulator : Ultimate

Brawl Stars

Project Makeover

Candy Crush Saga

Head Ball 2 - Football Game

Roblox

League of Legends: Wild Rift

Homescapes

Water Sort Puzzle

Words of Wonders: Crossword

Count Masters: Crowd Runner 3D

Going Balls

8 Ball Pool™

PK XD - Play with your Friends

Stack Ball 3D

Shortcut Run

Yılın En İyi Ücretli iPhone Oyunları

Mesih

Minecraft

Plague Inc.

Football Manager 2021 Mobile

Başkanlar

Hitman Sniper

Earn to Die 2

RFS - Real Flight Simulator

Construction Simulator 2014

Bridge Constructor

Monarşi

Grand Theft Auto: San Andreas

Farming Simulator 20

Monopoly

Hermes: KAYIP

Driving Zone: Germany Pro

Adalet Namluda 2

Age of History II

Real Drift Car Racing

Lapse: A Forgotten Future

Yılın En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları

YouTube: Watch, Listen, Stream

ZOOM Cloud Meetings

Netflix

TikTok

Google Chrome

Trendyol - Online Alışveriş

Discord - Talk, Chat & Hangout

Spotify New Music and Podcasts

CapCut - Video Editor

Facebook

Exxen

Gmail - Email by Google

Calculator Air - Math Calc App

Telegram Messenger

Google

Pinterest

Hepsiburada: Online Shopping

Yılın En İyi Ücretli iPad Uygulamaları

Procreate

Notability

GoodNotes 5

Toca Kitchen 2

Forest - Your Focus Motivation

Duet Display

LumaFusion

Messaging for WhatsApp on iPad

Affinity Designer

Nomad Sculpt

Affinity Photo

Little Kitten -My Favorite Cat

Toca Life: Hospital

Toca Life: Neighborhood

Human Anatomy Atlas 2021

Toca Life: Vacation

Little Kitten Adventure Games

Forger Classic

GoodReader PDF Editor & Viewer

PAW Patrol: Air & Sea HD