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Apple 2021'in en'lerini açıkladı! İşte en iyi uygulama

Apple, uygulama mağazasında yer alan 2021 yılının en iyi uygulamalarını açıkladı. Yılın iPhone uygulaması ''Toca Life World'' oldu.

Bilim ve Teknoloji 03.12.2021, 14:14
Apple 2021'in en'lerini açıkladı! İşte en iyi uygulama

Apple editörleri App Store'da bulunan onbinlerce uygulama arasından en iyi 15'ini seçti. 

Uygulamalar kullanıldıkları platforma ve türlerine göre sınıflandırıldı. 

İşte Apple'ın seçtiği uygulamalar....

Yılın iPhone Uygulaması

Toca Life World

Toca Life: World, kendi dünyanızı oluşturabileceğiniz ve dilediğiniz hikayeyi oynayabileceğiniz yeni uygulama

Yılın iPad uygulaması

LumaFusion

Çok parçalı ve mobil video düzenleme uygulamasına

Yılın Mac uygulaması

Craft

Belgeler, not oluşturma ve paylaşma aracı. 


 

Yılın Apple TV uygulaması

DAZN

Spor canlı yayın uygulaması

Yılın Apple Watch uygulaması

Carrot Weather

Hava durumu uygulaması

Yılın iPhone oyunu

League of Legends: Wild Rift

5'e 5 çevrimiçi oyun

Yılın iPad oyunu

MARVEL Future Revolution

Eternals'dan esinlenilen Marvel Oyunu. 

Yılın Mac oyunu

Myst

Myst adındaki adada geçen bir keşif oyunu

Yılın Apple TV oyunu

Space Marshals 3

Uzayda geçen bir Apple TV oyunu. 

Yılın Arcade oyunu

Fantasian

RPG oyunu. 

Yılın trendi: Bağ

App Store editörleri uygulamaların yanısıra yılın trendini de seçiyor. Bu senenin trendi bağlanma, ilişki kurma oldu. 

Bu trend kapsamında seçilen uygulamalar;

Among Us!

İşbirliği ve rekabet karışımıyla, Among Us! kullanıcıları şaka, blöf ve ekip çalışması yoluyla birbirleriyle konuşmaya ve dinlemeye teşvik eden küçük maçlar aracılığıyla topluluğu geliştirdi.

Bumble

Bumble, kadınlar tarafından desteklenen sohbetleri teşvik ederken, buluşmayı, platonik arkadaşlıklar kurmayı ve profesyonel ağlarını genişletmeyi ümit eden kullanıcılar arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış özellikler ekleyerek ve geliştirerek o ihtiyacı karşıladı.

Canva

Zarif, basit tasarım araçları ve muhteşem şablonlar sunan Canva, tasarımı profesyoneller, öğrenciler, iş arayanlar, topluluk liderleri ve her türden ekip için basit hale getirerek kullanıcıların girişimci ruhlarından yararlanmalarına yardımcı olur.

EatOkra

EatOkra, insanların topluluklarına yatırım yapmak için lezzetli yollar bulmalarına yardımcı olan, Siyahların sahip olduğu 11.000'den fazla restoran için sağlam, kullanıcı odaklı bir kılavuz oluşturdu.

Peanut

Peanut, hamilelik ve menopozdan ilişkilere ve kişisel bakıma kadar her konuda uzmanlar tarafından yönetilen sosyal sesli Pod'ları başlatarak, hayatın her aşamasında kadınlığın her yönü hakkında dürüst sohbetler için alan yaratıyor.

Türkiye’den Yılın En İyi Uygulamaları

 iPhone Ücretsiz Uygulama: Haya Eve Sığar
iPhone Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
iPhone Ücretsiz Oyun: PUBG MOBILE: RESISTANCE
iPhone Ücretli oyun: Mesih
iPad Ücretsiz Uygulama: Yotube, Watch, Listen, Stream
iPad Ücretli Uygulama: Procreate 
iPad Ücretsiz Oyun: Among Us!
iPad Ücretli Oyun: Minecraft
Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition

Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları

Hayat Eve Sığar
Telegram Messenger
e-Nabız
WhatsApp Messenger
Instagram
YouTube: Watch, Listen, Stream
Trendyol - Online Alışveriş
getir
TikTok
 e-Devlet
 MHRS
 Facebook
 Yemeksepeti: Food & Grocery
Google Maps
 ZOOM Cloud Meetings
 Hepsiburada
 Snapchat
 BiP - Messenger, Video Call
Ziraat Mobil
 Gmail - Email by Google

Yılın En İyi Ücretli  iPhone Uygulamaları

  The Wonder Weeks
 Forest - Your Focus Motivation
Facetune
 TouchRetouch
 CamScanner +   OCR Scanner
 Threema. The Secure Messenger
 MilGPS
 TeamSpeak 3
 DSLR Camera
 Procreate Pocket
 JSPS - MEVZUAT PRO
 CryptoTab Browser Pro
 Ezberle
 Jandarma Mevzuat
 SkyView®
 Video Master Pro
My Contacts Backup Pro
 NeuralCam - Night Mode Camera
 DAZZL
 AutoSleep Track Sleep on Watch

 Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Oyunları

PUBG MOBILE: RESISTANCE
Among Us!
101 YüzBir Okey Plus
Subway Surfers
Bus Simulator : Ultimate
Brawl Stars
Project Makeover
Candy Crush Saga
Head Ball 2 - Football Game
Roblox
League of Legends: Wild Rift
Homescapes
Water Sort Puzzle
Words of Wonders: Crossword
Count Masters: Crowd Runner 3D
Going Balls
8 Ball Pool™
PK XD - Play with your Friends
Stack Ball 3D
Shortcut Run

Yılın En İyi Ücretli iPhone Oyunları

Mesih
Minecraft
Plague Inc.
Football Manager 2021 Mobile
Başkanlar
Hitman Sniper
Earn to Die 2
RFS - Real Flight Simulator
Construction Simulator 2014
Bridge Constructor
Monarşi
Grand Theft Auto: San Andreas
Farming Simulator 20
Monopoly
Hermes: KAYIP
Driving Zone: Germany Pro
Adalet Namluda 2
Age of History II
Real Drift Car Racing
Lapse: A Forgotten Future

Yılın En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları

 YouTube: Watch, Listen, Stream
ZOOM Cloud Meetings
Netflix
TikTok
Google Chrome
Trendyol - Online Alışveriş
Discord - Talk, Chat & Hangout
Spotify New Music and Podcasts
CapCut - Video Editor
Facebook
Exxen
Gmail - Email by Google
Calculator Air - Math Calc App
Telegram Messenger
Google
Pinterest
Hepsiburada: Online Shopping

 Yılın En İyi Ücretli iPad Uygulamaları

Procreate
Notability
GoodNotes 5
Toca Kitchen 2
Forest - Your Focus Motivation
Duet Display
LumaFusion
Messaging for WhatsApp on iPad
Affinity Designer
Nomad Sculpt
Affinity Photo
Little Kitten -My Favorite Cat
Toca Life: Hospital
Toca Life: Neighborhood
Human Anatomy Atlas 2021
Toca Life: Vacation
Little Kitten Adventure Games
Forger Classic
GoodReader PDF Editor & Viewer
PAW Patrol: Air & Sea HD

#apple
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