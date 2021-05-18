Amazon, MGM'i satın alacak! 9 milyar doları gözden çıkardı

Günümüzün en büyük birkaç şirketinden birisi olan Amazon, önemli bir satın alım yapmak için iddialı bir şekilde ilerliyor. Variety'nin haberine göre Amazon, satışa çıkarılan film stüdyosu MGM'i satın almaya çalışıyor.

James Bond

Amazon'dan MGM'e 9 Milyar Dolar

James Bond, Hobbit, Vikings, Fargo ve The Handmaid’s Tale gibi birçok dizi ve filmin yapım stüdyosu olan MGM, yani Metro-Goldwyn-Mayer, birçok şirket tarafından satın alınmak isteniyor. Teknoloji şirketlerinin de dahil olduğu bu yarışta Amazon fazlasıyla iddialı durumda.

Variety'nin haberine göre Amazon, Metro-Goldwyn-Mayer'a 9 milyar dolar teklif etmiş durumda. MGM zaten bir süre önce şirketi satmak istediklerini söylemişti. Bu yüzden aslında Amazon ya da başka bir şirketle anlaşmanın yakın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer şirketlerin teklifi ise 5 milyar dolar civarında.

Handmaid's Tale

Ancak bu durum Amazon için fazlasıyla önemli ve bu yüzden Amazon'un önde olduğunu söylemek gerek. Amazon Prime'ın yani dolaylı yoldan Amazon Prime Video'nun şu anda 200 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Prime Video'nun içeriğinin az olması sebebiyle çok popüler bir video akış servisi değil. Bu anlaşmanın olması demek MGM'nin tüm yapımlarının Amazon'a gelmesi demek ve bu da kütüphaneyi ciddi oranda genişletir. Kısaca Amazon'un kaçırmak istemediği bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda olaylar netleşecektir.