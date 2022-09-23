Akasya, FIFA turnuvasıyla oyunseverleri ağırlayacak

Akasya, 25 Eylül Pazar günü gerçekleşecek FIFA turnuvasıyla oyunseverleri ağırlayacak. Turnuvada galip gelenler finalde Türkiye FIFA Şampiyonu Emre Kayır ile maç yapacak.

Akasya, FIFA turnuvasıyla oyun severleri ağırlayacak. Turnuva, 25 Eylül Pazar günü saat 10:00-19:00 arası 1vs1 formatında gerçekleşecek. 10:00-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek ön turnuvayı kazananlar 14:00-18:00 saatleri arasında Türkiye FIFA Şampiyonu Emre Kayır’a karşı mücadele edecek. Şampiyonu mağlup eden 1 kişi Intel Core i7 12700K’nın sahibi olacak. Etkinlikte ikinci, üçüncü ve dördüncü gelen oyunculara ise Logitech G335 Oyuncu Kulaklığı ve Logitech G302 kablosuz oyuncu mouse’u hediye edilecek.

Ayrıca ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu da etkinlik alanında oyun severler için maçları yorumlayacak. Turnuvada FIFA’nın güncel kuralları geçerli olacak. Turnuva sürecindeki karşılaşmaların tamamı dostluk maçı formatında yapılacak. Turnuvada her tur iki maç olarak oynanacak.