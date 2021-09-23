AB’den şarj aletlerini standartlaştırma planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerinde satılan elektronik cihazlarda tek tip şarj girişi kullanılması için yasal girişimde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet, kamera, kulaklık gibi elektronik cihazlarda şarj girişlerini standart hale getirmek için yasa teklifi hazırladı. Çeşitli elektronik cihazların ortak şarj girişine sahip olmasına yönelik hazırlanan yasa teklifinin onaylanması durumunda, AB ülkelerinde satılan elektronik cihazların USB-C tip şarj girişine sahip olması gerekecek.

Akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir hoparlör ve oyun konsolu gibi cihazları kapsaması planlanan düzenlemeyle yeni satın alınan cihazlara ek olarak yeni şarj aleti sağlanmayacak. Şarj aletleri elektronik cihazlardan bağımsız olarak ayrıca satışa sunulacak.

Tüketicilerin fazla sayıda şarj cihazı taşımalarının önüne geçmeyi amaçlayan düzenleme ile farklı elektronik ürünlerde aynı şarj cihazının kullanılması sağlanacak.

Avrupa Komisyonunun düzenleme önerisinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onay alınması gerekiyor.

Mevcutta çoğu elektronik cihaz USB-C girişi ile şarj edilirken, uygulamanın bazı elektronik ürünlerinde lightning adlı farklı bir şarj girişi kullanan Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.