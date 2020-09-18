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ABD’de TikTok indirmek yasaklandı

Pazar gününden itibaren ABD'deki uygulama mağazalarında TikTok yer almayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda kararın alındığını söyledi.

Bilim ve Teknoloji 18.09.2020, 15:45
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ABD’de TikTok indirmek yasaklandı

Pazar gününden itibaren TikTok'un ABD'deki uygulama mağazalarında yer alması yasaklandı.

TikTok'un ABD biriminin bir kısmının kontrolünün Başkan Trump'a yakınlığı ile bilinen iş insanı Larry Ellison'ın şirketi Oracle'a verilmesi bekleniyordu. Bloomberg’de yer alan habere göre Başkan Trump bu anlaşmanın detaylarını beğenmedi ve henüz imzalamaya hazır olmadığını söyledi.

Başkan, ABD'li şirketlerin TikTok ile yapacakları muhtemel anlaşma için sürenin 20 Eylül'de biteceğini açıklamıştı.

Başkan daha sonra verdiği yeni bir karar ile TikTok'un ABD biriminin 12 Kasım'a kadar elden çıkarılması gerektiği talimatını vermişti.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgilere göre hali hazırda telefonunda TikTok uygulaması indirmiş olanlar bu uygulamayı kullanmaya devam edebilecek fakat WeChat kullananlar bu uygulamayı da kullanamayacak.

Eğer TikTok 12 Kasım'a kadar şirketini satmazsa kullanıcılar uygulamayı da kullanamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Bugün alınan karar Başkan Trump'ın ulusal çıkarlarımızı korumak için her şeyi yapacağının göstergesidir” yorumunu yaptı.

#Tiktok #amerika
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