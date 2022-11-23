5. Kara Sistemleri Seminerleri, Türksat A.Ş.’nin iletişim desteği ile yarın başlıyor.

İki yılda bir düzenlenen Kara Sistemleri Seminerleri’nin beşincisi, 24-25 Kasım tarihlerinde Ankara Gar Otel’de Türksat A.Ş.’nin iletişim desteği ile gerçekleştirilecek. Türkiye’nin savunma ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen kara araçları projelerinin ve bu alanda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaçların ele alınacağı seminerlerde, savunma sektörü çalışanları, kullanıcıları, KOBİ’ler, üniversite ve araştırmacılar bir araya gelecek. Sektörün geleceğini biçimlendirmeye katkı sağlayacak karşılıklı bilgi alışverişinin yapılacağı seminerler yerli ve milli üretime vurgu yapacak.

Seminerlerde savunma sanayinin jeopolitik yansımaları ve uluslararası ilişkiler, model tabanlı referans mimari tanımlama metodolojisi, yeni nesil haberleşme elektronik taarruz uygulamaları, karadan gelen tehditlere ve küçük sınıf İHA tehditlerine karşı radar tabanlı entegre kara sistemleri çözümleri, üniversitelerin savunma sanayiine katkılarından örnekler ve potansiyelin değerlendirilmesi, 6x6 taktik tekerlekli yarı otonom araç tasarım ve imalat çalışmaları, kara araçları için içten yanmalı motor teknolojilerinde mekatronik valf sistemleri gibi önemli konular ele alınacak.