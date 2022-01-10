404 Sayfa Bulunamadı(Not Found) Hatası Nedir?

Web sitenize giren ziyaretçinin sayfayı bulamamasında ortaya çıkan hata kodudur.Sayfaya ulaşmak isteyen ziyaretçiye sunucu tarafından istenilen kaynağın bulunamadığını gösteren http yanıt kodu olarak da tanımlanabilir.

Yanlış bir URL yazmanız, aranan sayfanın yayında olmaması, aranan dosyanın yeniden isimlendirilmesi, bağlantının yanlış yönlendirilmesi veya sayfa URL’nin sorunlu olması gibi durumlarda karşınıza 404 Not Found hata kodu çıkmaktadır. Web ölçümleme araçları ile en hızlı ve kolay şekilde hata kodu tespiti yapılmaktadır.

404 Not Found hatası alıyorsanız; WordPress ve WooComerce için redirection vb. eklentiler ile çalışmayan bağlantıları çalışan linke 301 yönlendirmesi yaparak kalıcı olarak aktarabilirsiniz. Özel bir yazılım kullanıyorsanız, yazılımcınızdan URL değiştirmesini isteyebilirsiniz.

404 hatalarından tüm sayfaları ana sayfaya yönlendirme yapmak ziyaretçilerinizin kafasını karıştıracak ve aradıkları sayfaya ulaşmak isterken ana sayfada yönlenmek, ziyaretçileri nedenini bilmedikleri şekilde sayfayı terk etmelerine neden olmaktadır. 404 hatasıyla karşılaşan ziyaretçi, sayfada açıklayıcı ya da harekete geçirici bir tasarım olmaması halinde sayfayı bir daha gelmemek üzere terk edebilir. Bu sebeple sayfanız 404 hatası verdiğinde açıklayıcı veya ana sayfaya yönlendirici bir tasarım kullanmak işletmenizin yararına olacaktır. Yazım yanlışları nedeniyle gerçekleşen 404 hatalarını başka bir sayfaya 301 yönlendirmesi yaparak yönlendirebilirsiniz.

Google Search Console aracı içerisinde bulunan ‘URL HATALARI’ seçeneği ile 404 hatalarının tespiti yapılabilir, böylece yapılan düzenlemeler ile hata oranı da azalır.

Sayfada gerçekleşen bakım süreci, farklı şekilde isimlendirilme veya dosyalarda yaşanan problemler de 404 not found simgesinin çıkmasını sağlar. Web sitenizdeki hatalı URL’leri tespit etmek için de gerekli araçlarla çalışmalar yapılabilir.

Ayda milyonlarca tıklama alan internet sitelerinde de 404 hatası ortaya çıkabilir. Bu hata sitenizin basit ya da kötü olduğu anlamına gelmez. 404 hata kodunu çözmek için gerekli tüm bilgilere ulaşarak sayfanızdan ziyaretçilerinizi kaybetmemeniz çok önemlidir.