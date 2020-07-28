21 yaşındaki Güney Kıbrıslı hacker yakalanarak ABD'ye gönderildi

Swati Khandelwal’in The Hacker News’te çıkan haberine göre, yakın zamanda çeşitli siber saldırıların arkasında olduğundan şüphelenilen 21 yaşındaki Joshua Polloso Epifaniou ABD Adalet Bakanlığı iddianamesi uyarınca yargılanacak.

İddianameye göre Epifaniou merkezi Phoenix eyaleti olan web sitesi Ripoff Report’a Ekim 2016’da bir saldırı düzenlemiş, sitenin bir çalışanının hesabı aracılığı ile veritabanındaki giriş ve şifre bilgilerine erişim sağlamıştı. Aynı senenin Kasım ayında ise şirketin CEO’suna iki gün içerisinde kendisine 90 bin dolar ödenmesi için şantaj yapmıştı.

Epifaniou ile SEO Company şirketinde çalışan bir suç ortağı 2016 Kasım ve 2017 Mayıs tarihleri arasında bu şirketin normalde edeceği 300 bin ila 500 bin dolar gelire ROR veritabanından yasadışı yollarla şikayetleri silme suretiyle engel olmuşlardı.

ROR’ın veritabanını “hackleme”nin yanısıra Epifaniou 2014 sonu ila 2016 sonu arasında merkezleri farklı eyaletlerde olan bir online oyun sitesi, bir donanım şirketine ait site, bir online istihdam sitesi ve bir online spor haberleri sitesini hackleme ve bu sitelerden bilgi sızdırma suçları ile suçlanmaktadır.

TOPLAM 29 SUÇTAN ARANIYOR

Sözkonusu sitelerin hacklenmesi için bir güvenlik açığı bulmak ya da bir suç ortağı ile çalışmak yöntemlerini tercih eden Epifaniou, bu yöntemlerle şirketleri 56 bin 850 dolarlık bitcoin değerinde dolandırdı. İki şirket ise olaya ilişkin zararlarını 530 bin dolardan fazla olarak açıkladı.

Epifaniou, Georgia Eyaleti’nin kuzeyinde 24 suçtan ve Arizona’da 5 suçtan aranmakta.

SİBER CASUS ÜRETİCİSİ İSRAİLLİ ESKİ ASKER DE TUTUKLANMIŞTI

Güney Kıbrıs geçtiğimiz aylarda da bir siber casusuluk haberi ile gündeme gelmişti. İsrail askeri istihbaratında üst düzey görev yapmış Tal Dilian’ın CEO’su olduğu casus yazılım şirketi WiSpear’in 3 elemanı hukuk dışı gözetim operasyonları gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Dilian’ın şirketi fiyatı 5 ila 9 milyon dolar arasında değişen ‘dört ayaklı siber casuslar’ üretip satıyordu. Diğer bir deyişle Dilian ‘van’ adı verilen araçları teknolojik donanımlar sağlayarak 500 metre menzilinde bulunan dijital cihazları hackleyip WhatsApp mesajlarından adres defterine kadar bilgilerini çalabiliyor.