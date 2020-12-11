2020'nin en iyi oyunu belli oldu: The Last of Us II
Oyunseverlerin takip ettiği en büyük etkinliklerden olan ve oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan The Game Awards'ta en iyi oyun ödülü sahibini buldu. The Game Awards 2020 etkinliği kapsamında bu yılın en iyi oyunu Naughty Dog'un yapımcılığını üstlendiği ünlü The Last of Us II oldu.
Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan etkinlikte en iyi oyun ödülünün sahibi The Last of Us Part II oldu.
Bu yıl yedincisi düzenlenen The Game Awards 2020 kapsamında 29 dalda ödül verildi.
The Last of Us: Part II sadece bu ödülün yanı sıraOyun En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu dallarında da ödülün sahibi oldu.
Naughty Dog tarafından geliştirilip PlayStation 4 için özel olarak yayınlanan oyun bu yılın haziran ayında piyasaya sürülmüştü.
Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle asgari sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlik 45 platformdan canlı yayınlandı.
10 dalda aday gösterilen The Last of Us Part II Yılın Oyunu dahil olmak üzere 7 ödül alırken, Hades, Among Us, Ghost of Tsushima ve Final Fantasy VII Remake ikişer ödül kazanmayı başardı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8