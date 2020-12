2020'nin en iyi oyunu belli oldu: The Last of Us II

Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan etkinlikte en iyi oyun ödülünün sahibi The Last of Us Part II oldu.

Bu yıl yedincisi düzenlenen The Game Awards 2020 kapsamında 29 dalda ödül verildi.

The Last of Us: Part II sadece bu ödülün yanı sıraOyun En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu dallarında da ödülün sahibi oldu.

Naughty Dog tarafından geliştirilip PlayStation 4 için özel olarak yayınlanan oyun bu yılın haziran ayında piyasaya sürülmüştü.

Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle asgari sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlik 45 platformdan canlı yayınlandı.

10 dalda aday gösterilen The Last of Us Part II Yılın Oyunu dahil olmak üzere 7 ödül alırken, Hades, Among Us, Ghost of Tsushima ve Final Fantasy VII Remake ikişer ödül kazanmayı başardı.