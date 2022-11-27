Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Erciyes Projesi çerçevesinde 11’inci C-130 uçağı modernize edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nakliye amacıyla kullandığı C-130 uçakları yerli ve milli teknolojilerle modernize edilerek Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine girmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde C-130 uçaklarının uzun süre görev yapabilmesi için gerçekleştirilen modernizasyonda 11’inci uçak tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

Sosyal medya hesabından modernizasyonu gerçekleştirilen uçağa dair bilgilendirme yapan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaşımında “Erciyes Projesi kapsamında birçok ilki gerçekleştirerek HvKK envanterinde yer alan C-130 uçaklarımıza yeni kabiliyetler kazandırıp modernize ederek havadaki gücümüze güç katıyoruz. 19 adet C-130 uçağın aviyonik modernizasyonu kapsamında 11. uçağın teslimatını gerçekleştirdik” ifadelerine yer verildi.