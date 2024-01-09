FERNANDO SANTOS'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos: "Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz."

Fernando Santos: "Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti."

Fernando Santos: "Benim tek amacım kazanmak. Kaybettiğim zaman uyuyamam. Benim takımım her zaman kazanmak zorunda. Savaşmak, sahada her şeyinizi vermek zorundasınız. Bunu en kötü durumda bile yapmak durumundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız."