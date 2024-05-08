Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
21. dakikada Rashica’nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
29. dakikada Rashica’nın sağ çaprazdan ortasında uzak kale direğinde iyi yükselen Muçi’nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
31. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top sol kale direğinin dibinden auta gitti.
40. dakikada Bassogog’un pasında topla buluşan Flips’in sağ çaprazdan vuruşunda top yakın kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada paslaşarak kullanılan sert vuruşta Muçi’nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertaç’ın sektirdiği top Rashica’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ taraftan ortasında savunmadan seken topa Semih’in vuruşunda kaleci Ertaç tekrar topu uzaklaştırdı.
55. dakikada Efkan’ın pasında topla buluşan Bassogog’un ceza sahası içine girerken yaptığı vuruşta top kaleci Mert’te kaldı.
70. dakikada Ankaragücü takımı kendi ceza sahası içinde hazırlık pasları yaparken Tolga’nın ayağından açtığı topta Muçi’nin sol çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
82. dakikada Muçi’nin pasında topla buluşan Cenk Tosun’un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertaç’tan seken top direğe de çarparak kornere çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal (Tayyip Talha Sanuç dk. 90+3), Colley, Masuaku, Al Musrati (Gedson dk. 46), Salih Uçan (Cenk Tosun dk. 78), Ghezzal (Chamberlain dk. 63), Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy (Muleka dk. 46)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Aboubakar, Worrall, Emrecan Terzi
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin (Atakan Çankaya dk. 46), Mujakic, Tolga Ciğerci (Moreira dk. 72), Bassogog, Flips (Macheda dk. 85), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis (Rodrigues dk. 82), Bajic (Sowe dk. 46)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Ali Kaan Güneren, Arda Ünyay, Cephas, Kazım Karataş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Ernest Muçi (dk. 70) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Jonas Svensson, Mert Günok (Beşiktaş) Riad Bajic, Alexis Flips, Atakan Çankaya, Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü)