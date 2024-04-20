Beşiktaş 5 maç sonra galibiyetle tanıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka kaydetti. Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasından sonra oynanan ilk maçta 3 puana uzanan Kartal, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Ankaragücü karşılaşmasından önce son galibiyetini 25 Şubat 2024 tarihinde oynanan 27. hafta mücadelesinde İstanbuspor’a karşı 2-0’lık skorla alan Beşiktaş, daha sonra sırasıyla Galatasaray’a 1-0, Gaziantep FK’ya 2-0, Antalyaspor’a da 2-1 kaybederken, Başakşehir ve Samsunspor’la da 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.





Maçtan dakikalar

10. dakikada Muçi’nin pasında Milot Rashica’nın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

13. dakikada Rashica’nın sol taraftan ortasında Ankaragücü savunmasında Kazımcan’ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak kornere gitti.

18. dakikada Rashica’nın pasında topla buluşan Gedson, bekletmeden pasını Muçi’ye verdi. Bu oyuncunun ceza yayı içerisinden vuruşunda top kaleci Bahadır’ın solundan filelerle buluştu. 1-0

22. dakikada Gedson’un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Bahadır sol köşeye gelen topu kornere çeldi.

39. dakikada Morutan’ın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada kaleye yönelen top önce üst direğe çarptı ardından kaleci Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu devamında kale önünde Efkan’ın kafa vuruşunu Svensson uzaklaştırdı.

52. dakikada Sowe’un pasında topla buluşan Kitsiou’nun sağ çaprazda altı pas üzerinden sert vuruşu üstten auta gitti.

57. dakikada Ghezzal’ın ceza yayının hemen gerisinden sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

67. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti. 2-0



Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Emrecan Terzi (Tayyip Talha Sanuç dk. 44), Gedson (Demir Ege Tıknaz dk. 90), Al Musrati, Ghezzall (Alex Chamberlain dk. 76), Muçi, Rashica (Vincent Aboubakar dk. 76), Muleka (Mustafa Hekimoğlu dk. 90)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Fahri Kerem Ay

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Kaan Güneren (Pedrinho dk. 58), Tolga Ciğerci, Morutan (Chatzigiovanis dk. 76), Efkan Bekiroğlu (Saponara dk. 76), Bassogog (Flips dk. 90+1), Sowe (Macheda dk. 90+1)

Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Arda Ünyay, Cephas, Mert Çetin

Teknik Sorumlu: Halil Cihan Ünal

Goller: Ernest Muçi (dk. 18), Jackson Muleka (dk. 67) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş) Nihad Mujakic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)