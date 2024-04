Tasarımı, operasyonel planı ve kontrolleri, HPC-Hamburg Port Consulting GmbH tarafından tamamen AB teknik ve çevre standartlarına uygun olarak yapılmış olan Beldeport; 450 m. rıhtım uzunluğu, 16,5 m. rıhtım önü sabit su derinliği ve yıllık 550.000 TEU konteyner kapasitesi ile ilk etap yatırımını tamamlamış ve 2018 yılında işletmeye girerek genel kargo ve konteyner yüklerinde hinterlandındaki müşterilerine tam donanımlı liman hizmetleri sunmaktadır. Devam etmekte olan yatırım fazlarının tamamlanması ile yıllık 2.150.000 TEU konteyner, 1.500.000 ton Genel Kargo ve Proje yükleri ile 1.500.000 Ton Sıvı Dökme Yük elleçleme kapasitesine ulaşacaktır. Aynı zamanda Çin-Londra demiryolu orta koridoruna direk bağlanabilme imkanı ile en büyük kapasiteye sahip intermodal taşıma alternatifi sunarak bölgesinde lider liman olma yolunda çalışmalarına devam eden Beldeport; dijitalleşmeye yönelik yatırımları, denenmiş en son teknolojiye sahip remote kontrollü ve elektrikli ekipman alımları, nitelikli işgücü ve sürdürülebilirlik uygulamaları konusunda yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.

Beldeport CEO’ su Nilhan DEĞER, CILT ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyetin altını çizerken, aşağıdaki ifadeleri ekledi.

MED Lojistik A.Ş. olarak lojistik ve taşımacılık profesyonellerini bir araya getiren Birleşik Krallık merkezli Chartered Institute of Logistics and Transportation of Türkiye (CILT Türkiye)’nin kurumsal bir üyesi olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

CILT Türkiye’nin geniş ağı ve derin bilgi birikimi, işletmeciliğini yaptığımız Beldeport liman tesislerimizin lojistik alanındaki yeniliklere hızla uyum sağlamasına, sürdürülebilir uygulamalar geliştirmesine ve global lojistik trendlerine entegre olmasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Bu üyelik, Beldeport olarak sadece lojistik ve taşımacılık alanında değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluklar ile cinsiyet eşitliği konularında da aktif roller üstlenmeye yönelik taahhüdümüzü pekiştirmektedir. Türkiye’de liman işletmeciliği sektöründe tek kadın CEO olarak gerek yönetim kurulumuzun gerekse üst düzey yönetimimizin %50’sinden fazlasının kadın olmasından büyük bir gurur duyuyorum. Kadınların lojistik sektöründe daha görünür ve etkin roller üstlenmelerini sağlamak amacıyla CILT Türkiye ve WiLAT ile ortak çalışmalar yapmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu yeni başlangıcın, Beldeport ve tüm iş ortaklarımız için verimli ve başarılı bir yolculuk olacağına yürekten inanıyorum. Hep birlikte, Türkiye lojistik sektörünü daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancım tamdır.

CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, CILT ailesinin yeni üyesi MED Lojistik’ e hoş geldiniz derken, işletmeciliğini yaptığı Beldeport Limanı’nın demiryolu bağlantısı ile değerli bir liman olduğunu ve CILT‘nın global network’ünde liman işletmeciliğinin özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Lojistik ve Taşımacılığın son derece stratejik öneme sahip olduğu ülkemizde sektörün geleceğini inşa etmek ve şekillendirmek vizyonu ile yola çıkan CILT Turkiye dünyadaki iyi örnekleri ülkemize getirmeyi, sektörde yenilikler konusunda öncülük etmeyi, global ağın avantajlarını üyelerimize ve ülkemizin yararına sunmayı hedefleyen ve sektörün geniş ekosisteminden ve tedarik zincirinin her alanından sektör liderleri kişiler ve kurumlar ile ilerleyen CILT Turkiye, Beldeport/ MED Lojistik’in CILT kurumsal üyeliginin cok değerli olduğunu vurguladı.

Ayrıca Berna Akyıldız CILT ‘ nin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi; “CILT' nin küresel ölçekteki önemli yönlerinden biri, lojistik ve taşımacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaların teşvik edilmesine olan taahhüdü.

Kurum, çevre dostu taşıma yöntemlerinin, karbon emisyonlarının azaltılmasının ve etkili tedarik zinciri işletmeciliğinin savunucusu olarak önemli bir rol oynuyor. CILT aynı zamanda bu alanlarda araştırma ve yenilikleri destekleyerek, daha temiz ve sürdürülebilir lojistik çözümlerin gelişimine katkı sağlamakta.

CILT Türkiye’ de bu çerçevedeki çalışmaları desteklemek ve ülkemizdeki sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

CILT' nin küresel ağı, profesyonellere endüstri raporları ve yayınlarından konferanslara ve etkinliklere kadar çok sayıda kaynağa erişim olanağı sağlıyor. Üyeler, lojistik ve taşımacılık sektöründeki son trendler ve yükselen teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma fırsatından yararlanabiliyor. Ayrıca kurum, atölyeler, seminerler ve web yayınları aracılığıyla sürekli mesleki gelişimi teşvik ederek, üyelere sektörün değişen trendleri hakkında bilgi sahibi olma imkânı sunuyor.

CILT Türkiye bu kaynakları, eğitimleri ve etkinlikleri Türk lojistik sektörünün yararına sunma çalışmaları yapmaktadır.

The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), bahsettiğimiz tüm bu çalışmalara ilaveten yıllar içinde bünyesinde oluşturulan iki ana kanadından birisi olan WiLAT (Women in Logistics and Transport) ise tüm dünyada 2013 yılından bu yana sektördeki kadınların kariyerlerini desteklemeye, sektördeki kadın temsil gücünün arttırılmasına ve sektördeki genç kadınların ihtiyaç duyabileceği mentorluk desteğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor.CILT üyesi tüm kadınların ikinci şapkası WILAT.

WiLAT (Women in Logistics and Transport), erkek egemen sektördeki önyargıları kırmak, sektöre daha fazla kadın kazandırmak, en üst düzeydeki kadınlar dahil tüm kariyer seviyelerindeki kadınları hem yerel hem de global olarak destekleyen, cesaretlerini arttıran ,sektörde tutunmalarını ve yükselmelerini sağlayan bir çok proje geliştirmekte, CILT Turkiye kadın kanadı WILAT ile Kadın istihdamı konusunda önemli bir role sahip Beldeport / MED Lojistik ile birlikte sektörde kadın istihdamını arttırmaya yönelik projeler yapmayı amaçlıyoruz.

CILT Türkiye, MED Lojistik gibi değerli kurum ve bireyler ile sektöre ve ülkemize değer ve prestij katmaya devam edecek” diye ekledi.