Bekle bizi Almanya! Letonya'yı 4 golle geçip 2024 biletini kaptık

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada defanstan rakip alanın yarısına kadar çıkan Abdülkerim’in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

9. dakikada Savaljevs’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Janis Ikaunieks’in kale önüne indirdiği topa Tobers kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

11. dakikada Hakan’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Samet topu kontrol edip içeri çevirdi. Ceza sahası sol çaprazındaki Cenk’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Barış Alper yay içinde aldığı pası bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hakan’ın önüne bıraktı fakat Hakan bu topu ıskaladı. Pozisyonun devamında Yunus kale önünde topu savunmadan kurtararak topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından Hakan’ın ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

25. dakikada Kerem’in sol kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekti ve top Yunus’un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vurduğu top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Salih’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols’ta kaldı.

34. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Cenk’in içeriye çevirdiği top savunmadan sekti ve Kerem’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan gelişine vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada Hakan’ın sağ kanattan kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

45. dakikada Yunus’un pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Kerem rakibin şık bir hareketle geçerek dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Ozols son anda topu kornere çeldi.

58. dakikada Cenk Özkacar’ın sol kanattan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Yunus kontrol edip sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

67. dakikada sağ kanattan gelişen Letonya atağında ceza sahasına yapılan ortaya müsait pozisyondaki Uldrikis dokunmak istedi ancak kaleci Uğurcan son anda araya girerek gole izin vermedi.

76. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Cenk Tosun göğsüyle Hakan’ın önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı önü sağ çaprazından yerden uzak köşeye doğru vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

78. dakikada Savalnieks’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Janis Ikaunieks kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

83. dakikada Zeki’nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte kat eden Yusuf savunma arkasına sarkan Kerem’e pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

90+2. dakikada rakip yarı alanda topu kapan İsmail sağdan ceza sahasına girip boş pozisyondaki Cenk Tosun’a pasını aktardı. Cenk rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu (Zeki Çelik dk. 46), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan (Berkan Kutlu dk. 68), Yunus Akgün (Yusuf Sarı dk. 76), Hakan Çalhanoğlu (Kaan Ayhan dk. 86), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Cenk Tosun dk. 75)

Yedekler: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveljevs (Emsis dk. 46), Jaunzems, Janis Ikaunieks, Daskevics (Krollis dk. 59), Uldrikis (Regza dk. 75)

Yedekler: Purins, Matrevics, Sorokins, Vientiess, Davis Ikaunieks, Samoilovs, Tonisevs, Iljins

Teknik Direktör: Dainis Kazakevics

Goller: Yunus Akgün (dk. 58), Cenk Tosun (dk. 83 ve 90+2), Kerem Aktürkoğlu (dk. 87) (Türkiye)

Sarı kartlar: Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye), Emsis, Ozols, Daskevics, Tobers (Letonya)